Государственная авиационная служба Украины утвердила список курортных направлений, куда смогут летать украинские авиакомпании. Так, сейчас в списке числятся путешествия по 29 странам, а общее количество направлений — 96.
Изменения вступят в силу с 27 марта — тогда Украина перейдет на летнее время, ведь список создавался для летнего сезона.
Так, в список попали курортные страны — Египет, Турция, Болгария, Италия, Грузия, Греция, Испания, Черногория и Хорватия. Также любители экзотических стран смогут посетить Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу и Таиланд.
Полный список курортных направлений:
- Албания: Тирана;
- Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
- Вьетнам: Камрань;
- Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
- Грузия: Батуми;
- Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;
- Израиль: Эйлат;
- Индия: Гоа;
- Индонезия: Денпасар;
- Иордания: Акаба;
- Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
- Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
- Кипр: Пафос;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Куба: Варадеро;
- Мальдивы: Мале;
- Мальта: Лука;
- Марокко: Агадир, Касабланка;
- ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
- Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Словения: Марибор, Любляна;
- Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
- Танзания: Занзибар;
- Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
- Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;
- Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
- Черногория: Тиват, Подгорица.
- Шри-Ланка: Коломбо;
Ограничений на количество рейсов нет — любая авиакомпания может осуществлять столько перелетов, сколько хочет, и делать это с любого аэропорта страны. Правда, рейсы нужно делать не реже одного в неделю или трех в месяц, а перед этим — получить разрешение от регуляторов.
Недавно туристическая платформа Tripadvisor составила список самых популярных туристических направлений в 2022 году. Так, лидером по популярности будет Дубай. На втором месте — загадочный, но уютный Лондон, а на третьем месте Канкун, Мексика. В список также попали Бали, Крит, Рим, Стамбул и Париж.
Все эти места будут привлекать туристов с наступлением сезона даже вопреки пандемии и карантинным ограничениям.