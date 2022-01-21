Государственная авиационная служба Украины утвердила список курортных направлений, куда смогут летать украинские авиакомпании. Так, сейчас в списке числятся путешествия по 29 странам, а общее количество направлений — 96.

Изменения вступят в силу с 27 марта — тогда Украина перейдет на летнее время, ведь список создавался для летнего сезона.

Так, в список попали курортные страны — Египет, Турция, Болгария, Италия, Грузия, Греция, Испания, Черногория и Хорватия. Также любители экзотических стран смогут посетить Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу и Таиланд.

Полный список курортных направлений:

Албания : Тирана;

: Тирана; Болгария : Варна, Бургас, Пловдив;

: Варна, Бургас, Пловдив; Вьетнам : Камрань;

: Камрань; Греция : Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;

: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза; Грузия : Батуми;

: Батуми; Доминикана : Пунта-Кана, Ла Романа;

: Пунта-Кана, Ла Романа; Египет : Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;

: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух; Израиль : Эйлат;

: Эйлат; Индия : Гоа;

: Гоа; Индонезия : Денпасар;

: Денпасар; Иордания : Акаба;

: Акаба; Испания : Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;

: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица; Италия : Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;

: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин; Кипр : Пафос;

: Пафос; Китай : Санья, Хайкоу;

: Санья, Хайкоу; Куба : Варадеро;

: Варадеро; Мальдивы : Мале;

: Мале; Мальта : Лука;

: Лука; Марокко : Агадир, Касабланка;

: Агадир, Касабланка; ОАЭ : Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;

: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа; Португалия : Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

: Фуншал, Порту-Санту, Фаро; Словения : Марибор, Любляна;

: Марибор, Любляна; Таиланд : Пхукет, Краби, Утапао;

: Пхукет, Краби, Утапао; Танзания : Занзибар;

: Занзибар; Тунис : Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;

: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба; Турция : Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;

: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир; Хорватия : Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;

: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар; Черногория : Тиват, Подгорица.

: Тиват, Подгорица. Шри-Ланка: Коломбо;

Ограничений на количество рейсов нет — любая авиакомпания может осуществлять столько перелетов, сколько хочет, и делать это с любого аэропорта страны. Правда, рейсы нужно делать не реже одного в неделю или трех в месяц, а перед этим — получить разрешение от регуляторов.

Недавно туристическая платформа Tripadvisor составила список самых популярных туристических направлений в 2022 году. Так, лидером по популярности будет Дубай. На втором месте — загадочный, но уютный Лондон, а на третьем месте Канкун, Мексика. В список также попали Бали, Крит, Рим, Стамбул и Париж.

Все эти места будут привлекать туристов с наступлением сезона даже вопреки пандемии и карантинным ограничениям.