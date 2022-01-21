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Почти 100 курортов: куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году

21 января 2022, 12:53
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Самолет
Источник: Depositphotos

Государственная авиационная служба Украины утвердила список курортных направлений, куда смогут летать украинские авиакомпании. Так, сейчас в списке числятся путешествия по 29 странам, а общее количество направлений — 96.

Изменения вступят в силу с 27 марта — тогда Украина перейдет на летнее время, ведь список создавался для летнего сезона.

Так, в список попали курортные страны — Египет, Турция, Болгария, Италия, Грузия, Греция, Испания, Черногория и Хорватия. Также любители экзотических стран смогут посетить Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу и Таиланд.

Полный список курортных направлений:

  • Албания: Тирана;
  • Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Вьетнам: Камрань;
  • Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
  • Грузия: Батуми;
  • Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;
  • Израиль: Эйлат;
  • Индия: Гоа;
  • Индонезия: Денпасар;
  • Иордания: Акаба;
  • Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
  • Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
  • Кипр: Пафос;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Куба: Варадеро;
  • Мальдивы: Мале;
  • Мальта: Лука;
  • Марокко: Агадир, Касабланка;
  • ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
  • Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Словения: Марибор, Любляна;
  • Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
  • Танзания: Занзибар;
  • Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
  • Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;
  • Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
  • Черногория: Тиват, Подгорица.
  • Шри-Ланка: Коломбо;

Ограничений на количество рейсов нет — любая авиакомпания может осуществлять столько перелетов, сколько хочет, и делать это с любого аэропорта страны. Правда, рейсы нужно делать не реже одного в неделю или трех в месяц, а перед этим — получить разрешение от регуляторов.

Недавно туристическая платформа Tripadvisor составила список самых популярных туристических направлений в 2022 году. Так, лидером по популярности будет Дубай. На втором месте — загадочный, но уютный Лондон, а на третьем месте Канкун, Мексика. В список также попали Бали, Крит, Рим, Стамбул и Париж.

Все эти места будут привлекать туристов с наступлением сезона даже вопреки пандемии и карантинным ограничениям.

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Теги
Отдых , Літаки
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