Травень – ідеальна пора для пляжного відпочинку. Можливо, ви запитаєте, чому не літо, адже традиційно всі чекають саме літніх відпусток, а в травні ще й додаються страхи, що море буде ще холодне. Хочеться розвінчати ці міфи й запропонувати свій список країн, де можна сміливо відкрити для себе пляжний сезон у травні. Звичайно, на просторах інтернету існують свої списки, а обрати серед великої кількості країн п’ять фаворитів – це ще те завдання.

Факти ICTV склали список п’яти країн, де найкраще розпочати літній сезон. Список ґрунтується саме на цінових пропозиціях туристичного ринку, кількості запитів від туристів і зовсім трішки на особистих вподобаннях.

Переваги відпочинку на морі у травні:

менша кількість відпочивальників;

нижчі ціни на проживання на курортах;

можливість знайти вільний номер у найпопулярніших готелях, в які у сезон нереально потрапити без раннього бронювання;

комфортна для відпочинку температура повітря, а отже – ідеальний час для екскурсій;

і найголовніше: літо починається для вас вже у травні.

Туреччина

Ця країна, безсумнівно, є лідером і першовідкривачем пляжного сезону в травні. Турецька гостинність, величезне різноманіття готелів за концепцією “все включено”, короткий двогодинний переліт, готові пакетні тури, щоб ні про ще не думати на відпочинку, доступність цін – це все приваблює туристів повертатися до Туреччини з року в рік.

– До речі, запровадила концепцію “all inclusive” першою не Туреччина, а французька компанія Club Med: у 1950 році Жерар Блітц (Gérard Blitz) створив на Майорці перший all inclusive-курорт, який більше нагадував тоді піонерський табір: гості проживали в наметах, їли за спільним столом та брали участь у спортивних заходах. Туреччина вдосконалила цей підхід до ведення бізнесу – і не прогадала, – розповідає власниця туристичного агентства Анна Третяк.

Якщо ви обираєте відпочинок у травні, краще розглядати готелі на Середземному морі, на Егейському може бути ще прохолодно. Ідеально підходить курорт Аланія: температура тут найвища, гори подалі, а тому дощі менш імовірні, готелі на будь-який смак і бюджет. Море у травні ще прогрівається, проте традиційно після 15-20 травня можна повноцінно плавати.

Які варіанти турів:

автобусні тури з Києва (від 9 тис. грн на людину),

авіатури з Польщі, Молдови, Румунії (від 13 тис. грн на людину).

– У травні чудовим рішенням буде взяти в оренду авто та познайомитися з країною за межами вашого готелю. Чого тільки варті Каппадокія, Фазеліс, Калечі, Тахтали, Памуккале. А якщо це поєднати з ситним обідом у традиційному турецькому кафе, а потім запити це все турецькою кавою з симітом під кунжутом – успіх чудово проведеного дня гарантовано, – радить Анна Третяк.

Єгипет

Єгипет є цілорічним напрямком для пляжного відпочинку. Здавалося б, чому він у списку травневих країн? Відповідь проста: травень – це ідеальний час для відпочинку, особливо для тих туристів, які хочуть справжнє літо і гарантовано тепле море на початку місяця. У зимовий період головним дискомфортом є вітри, які вщухають у квітні, а в літні місяці значно підвищується температура повітря.

Курорти можна розглядати у травні будь-які. Усе залежить від ваших побажань. Піщані пляжі для відпочинку з дітками – це більше про Хургаду, домашній кораловий риф при готелі – це вже в бік курорту Шарм-Ель-Шейх.

– До повномасштабної війни значно зріс попит на тури з прямими рейсами з України на курорт Марса Алам. Це була новинка для туриста, який вже відпочивав у Єгипті й хотів більше коралів, більше рибок. Марса Алам – це справжній рай для дайвінгу і снорклінгу. Наприклад, майже 100% ймовірність зустріти дюгоня і велетенських черепах у бухті Марса Мубарак, – розповідає Анна Третяк.

Із Польщі, до речі, можна полетіти не тільки до традиційних Хургади чи Шарм-Ель-Шейху. Є й прямі рейси до Таби й Марса Алам, щоб не їхати по 3-4 год на груповому трансфері з більш віддалених аеропортів.

Які варіанти турів:

авіатури з Польщі, Молдови, Румунії (від 15 тис. грн на 1 людину).

І не забуваємо, що Єгипет у нас – це країна “all inclusive”, готелі тут на будь-який смак: власний аквапарк при готелі – будь ласка, готелі “adults only”, які розміщують тільки дорослих, – є й такі. Єдина рекомендація – це обережно обирати готель, оскільки його роль у пляжному відпочинку буде вирішальною.

– За його межами усе дуже скромно, основний час ви будете проводити саме в готелі, а тому його оцінка, на жаль, найімовірніше, дорівнюватиме оцінці цілої країни, – розповідає Анна Третяк.

Обираючи готель, вона радить звертати увагу на те, в якому році була проведена реновація, читати свіжі відгуки та звертатися до перевірених фахівців, які порадять готель, що повністю відповідатиме вашим побажанням та бюджету. Єгипет довго переживав кризу в туристичній сфері, ба більше – ця криза триває, хоча одне є незмінним – це найкрасивіше Червоне море на планеті.

Кіпр

Кіпр – це той острів, де туристичний сезон оживає у травні (набираючи обертів особливо у другій половині) і триває до жовтня. Це якісний європейський сервіс, а ще – як пакетний туризм, так і індивідуальний.

Які варіанти поїздки:

пакетні авіатури з Польщі та Молдови (від 14 тис. грн на 1 людину),

можливість бронювання квитків на регулярних рейсах із Польщі (часто бувають хороші тарифи від лоукостерів, проте головне – бронювання заздалегідь) + проживання.

Кіпр поєднує в собі грецький колорит із пляжним відпочинком на курортах його південної частини (Ая-Напа, Протарас, Ларнака, Лімасол та Пафос) та можливість відвідати столицю Нікосію, розділену на грецьку і турецьку частини. Можна вирушити на екскурсію до міста-привида Фамагуста – колись найбільш живописного курорту острова, який через війну між Грецією та Туреччиною опинився на межі між двома воюючими державами. Тільки прилетівши на Кіпр з грецького боку, ви зможете потрапити до цього фантастичного місця.

Кіпр не є гористим островом, на узбережжі білий пісочок в Ая-Напі й Протарасі чергується з сіруватим піском Ларнаки (де мілке море, а тому найбільш прогріте і чудово підходить для відпочинку з маленькими дітками), далі переходить у жовтий пісок у Лімасолі й закінчується піщано-кам’янистими пляжами в Пафосі. Щоб побачити гори, рекомендуємо взяти екскурсію в гори Троодос і відвідати Кіккський монастир. І не забудьте покататися на віслюках.

Греція (о. Крит)

Крит – це найпівденніший острів Греції, саме тому він відкриває туристичний сезон у травні.

Як і на Кіпр, сюди організовуються пакетні тури, також можна придивитися до хороших тарифів на регулярних лоукостах. Ціни схожі на кіпрські або й нижчі.

Крит – найбільш розвинений острів з погляду туристичної інфраструктури, адже тут величезний вибір готелів, багато з яких давно пристосувалися до умов ринку і працюють не лише на системі “сніданки+вечері”, а й “все включено”.

Друга половина травня вже цілком підходить для плавання. Якщо ви не хочете їхати далеко від аепорорту Іракліон, можна обирати східну частину острова, проте вся краса гір саме у західній частині. Найближчим курортом буде Балі в регіоні Ретімно, тому дуже рекомендуємо його для любителів природи, спокійного відпочинку в невеличкому курортному селищі.

Також із Польщі є пакетні тури з можливістю прилетіти в аеропорт на заході – Ханья. У цьому місті переплетено грецький колорит із архітектурою венеціанського й османського періодів. Регіон дуже відрізняється від інших на Криті. Більшість європейців відпочивають саме в цій частині острова.

– У травні обов’язково беріть в оренду авто або вирушайте на екскурсії: Кносський палац, печера Зевса, о. Спіналонга. Особливо рекомендуємо поплисти паромом на о. Санторіні. Цей острів не можливо переплутати ні з чим, усі рекламні буклети про Грецію обов’язково містять романтичні фото з білосніжними будівлями і блакитними вставками, які красуються на скелях вулканічного походження, – розповідає Анна Третяк.

Санторіні – це елітний курорт, популярний серед весільних турів. Туди потрібно планувати окрему поїздку, а завдяки близькості до о. Крит у вас є унікальна можливість вирушити на паромі на екскурсію на Санторіні. Орієнтовна вартість – €180.

Іспанія

Якщо ви так і не обрали одну з перших чотирьох країн для відпочинку в травні, Іспанія точно має вас зацікавити.

У травні рекомендуємо розглядати материкову частину, але саме південну – це Аліканте, Бенідорм, Марбелью. Або ж полетіти на Канарські острови чи Майорку.

Материкова частина цікава насамперед можливістю відвідати Валенсію, Майорка славиться білосніжними пляжами у мальовничих бухтах, а Тенеріфе приваблює вулканом Тейде, різноманітними пляжами, зокрема і з чорним піском, що створює свою атмосферу.

Пакетні тури здебільшого організовані з Польщі. Наприклад, на Майорку можна полетіти у травні коштом від 14 тис. грн на 1 людину на сім ночей. Також багато лоукостерів літають до Іспанії з Польщі.

І не забуваємо, що насолодитися пляжним відпочинком можна і в екзотичних країнах: Домініканська Республіка, Танзанія (о. Занзібар), Таїланд, Куба, Мексика, Мальдіви тощо. Якщо лякає довгий переліт, а хочеться гарантованого літа у травні – варто розглянути відпочинок в ОАЕ, Катарі.