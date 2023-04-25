Май — идеальная пора для пляжного отдыха. Возможно, вы спросите, почему не лето, ведь традиционно все ждут именно летних отпусков, а в мае еще и добавляются страхи, что море будет еще холодным. Хочется развенчать эти мифы и предложить свой топ стран, где можно смело открыть для себя пляжный сезон в мае. Конечно, на просторах интернета существуют свои топы, а выбрать среди большого количества стран пять фаворитов — это еще та задача.

Факты ICTV составили список пяти стран, где лучше всего начать летний сезон. Список основывается именно на ценовых предложениях туристического рынка, количестве запросов от туристов и совсем немного на личных предпочтениях.

Преимущества отдыха на море в мае:

меньшее количество отдыхающих;

более низкие цены на проживание на курортах;

возможность найти свободный номер в наиболее популярных отелях, в которые в сезон нереально попасть без раннего бронирования;

комфортная для отдыха температура воздуха, а значит — идеальное время для экскурсий;

и самое главное: лето начинается для вас уже в мае.

Турция

Эта страна, несомненно, является лидером и первооткрывателем пляжного сезона в мае.

— Турецкое гостеприимство, огромное разнообразие отелей по концепции “все включено”, короткий двухчасовой перелет, готовые пакетные туры, чтобы ни о чем больше не думать на отдыхе, доступность цен — это все привлекает туристов возвращаться в Турцию из года в год. Кстати, ввела концепцию “all inclusive” первой не Турция, а французская компания Club Med: в 1950 году Жерар Блитц (Gérard Blitz) создал на Майорке первый all inclusive-курорт, который больше напоминал тогда пионерский лагерь: гости проживали в палатках, ели за общим столом и участвовали в спортивных мероприятиях. Турция усовершенствовала этот подход к ведению бизнеса — и не прогадала, — рассказывает владелица туристического агентства Анна Третьяк.

Если вы выбираете отдых в мае, лучше рассматривать отели на Средиземном море, на Эгейском может быть еще прохладно. Идеально подходит курорт Алания: температура здесь самая высокая, горы подальше, а потому дожди менее вероятны, отели на любой вкус и бюджет. Море в мае еще прогревается, однако традиционно после 15-20 мая можно полноценно плавать.

Какие варианты туров:

автобусные туры из Киева (от 9 тыс. грн на человека),

авиатуры из Польши, Молдовы, Румынии (от 13 тыс. грн на человека).

— В мае отличным решением будет взять в аренду авто и познакомиться со страной за пределами вашего отеля. Чего только стоят Каппадокия, Фазелис, Калечи, Тахталы, Памуккале. А если это совместить с сытным обедом в традиционном турецком кафе, а потом запить это все турецким кофе с симитом под кунжутом — ощущение прекрасно проведенного дня гарантировано, — советует Анна Третьяк.

Египет

Египет — круглогодичное направление для пляжного отдыха. Казалось бы, почему он в топе майских стран? Ответ прост: май — это идеальное время для отдыха, особенно для тех туристов, которые хотят настоящего лета и гарантированно теплого моря в начале месяца. В зимний период главным дискомфортом — ветра, утихающие только в апреле, а в летние месяцы значительно повышается температура воздуха.

Курорты можно рассматривать в мае любые. Все зависит от ваших пожеланий. Песчаные пляжи для отдыха с детками — это больше про Хургаду, домашний коралловый риф при отеле — это уже в сторону курорта Шарм-Эль-Шейх.

— До полномасштабной войны значительно возрос спрос на туры с прямыми рейсами из Украины на курорт Марса Алам. Это была новинка для туриста, который уже отдыхал в Египте и хотел больше кораллов, больше рыбок. Марса Алам — это настоящий рай для дайвинга и снорклинга. Например, почти 100% вероятность встретить дюгоня и гигантских черепах в бухте Марса Мубарак, — рассказывает Анна Третьяк.

Из Польши, кстати, можно улететь не только в традиционные Хургаду или Шарм-Эль-Шейх. Есть и прямые рейсы в Табу и Марса Алам, чтобы не ехать по 3-4 часа на групповом трансфере из более отдаленных аэропортов.

Какие варианты туров:

авиатуры из Польши, Молдовы, Румынии (от 15 тыс. грн на 1 человека).

И не забываем, что Египет у нас — это страна “all inclusive”, отели здесь на любой вкус: собственный аквапарк при отеле — пожалуйста, отели “adults only”, которые размещают только взрослых, — есть и такие. Единственная рекомендация — это осторожно выбирать отель, поскольку его роль в пляжном отдыхе будет решающей.

— За его пределами все очень скромно, основное время вы будете проводить именно в отеле, а потому его оценка, к сожалению, скорее всего, будет равна оценке целой страны, — рассказывает Анна Третьяк.

При выборе отеля она советует обращать внимание на то, в каком году была проведена реновация, читать свежие отзывы и обращаться к проверенным специалистам, которые посоветуют отель, полностью соответствующий вашим пожеланиям и бюджету. Египет долго переживал кризис в туристической сфере, более того — этот кризис продолжается, хотя одно неизменно — это самое красивое Красное море на планете.

Кипр

Кипр — это тот остров, где туристический сезон оживает в мае (набирая обороты особенно во второй половине) и продолжается до октября. Это качественный европейский сервис, а еще — как пакетный туризм, так и индивидуальный.

Какие варианты поездки:

пакетные авиатуры из Польши и Молдовы (от 14 тыс. грн на 1 человека),

возможность бронирования билетов на регулярных рейсах из Польши (часто бывают хорошие тарифы от лоукостеров, но главное — бронировать заранее) + проживание.

Кипр сочетает в себе греческий колорит с пляжным отдыхом на курортах его южной части (Ая-Напа, Протарас, Ларнака, Лимасол и Пафос) и возможность посетить столицу Никосию, которая разделена на греческую и турецкую части. Можно отправиться на экскурсию в город-призрак Фамагуста — некогда наиболее живописный курорт острова, который из-за войны между Грецией и Турцией оказался на границе между двумя воюющими государствами. Только прилетев на Кипр с греческой стороны, вы сможете попасть в это фантастическое место.

Кипр не является гористым островом, на побережье белый песочек в Ая-Напе и Протарасе чередуется с сероватым песком Ларнаки (где мелкое море, а потому наиболее прогретое и прекрасно подходит для отдыха с маленькими детьми), далее переходит в желтый песок в Лимассоле и заканчивается песчано-каменистыми пляжами в Пафосе. Чтобы увидеть горы, рекомендуем взять экскурсию в горы Троодос и посетить Киккский монастырь. И не забудьте покататься на ослах.

Греция (о. Крит)

Крит — это самый южный остров Греции, именно поэтому он открывает туристический сезон в мае. Как и на Кипр, сюда организовываются пакетные туры, а можно присмотреться к хорошим тарифам на регулярных лоукостах. Цены похожи на кипрские или даже ниже.

Крит — наиболее развитый остров с точки зрения туристической инфраструктуры. Здесь огромный выбор отелей, многие из которых давно приспособились к условиям рынка и работают не только на системе “завтраки+ужины”, но и “все включено”.

Вторая половина мая уже вполне подходит для плавания. Если вы не хотите ехать далеко от аэпорорта Ираклион, можно выбирать восточную часть острова, однако вся красота гор именно в западной части. Ближайшим курортом будет Бали в регионе Ретимно, поэтому очень рекомендуем его для любителей природы, спокойного отдыха в небольшом курортном поселке.

Также из Польши есть пакетные туры с возможностью прилететь в аэропорт на западе — Ханья. В этом городе переплетен греческий колорит с архитектурой венецианского и османского периодов. Регион очень отличается от других на Крите. Большинство европейцев отдыхают именно в этой части острова.

— В мае обязательно берите в аренду авто или отправляйтесь на экскурсии: Кносский дворец, пещера Зевса, о. Спиналонга. Особенно рекомендуем поплыть на пароме на о. Санторини. Этот остров не возможно перепутать ни с чем, все рекламные буклеты о Греции обязательно содержат романтические фото с белоснежными зданиями и голубыми вставками, которые красуются на скалах вулканического происхождения, — рассказывает Анна Третьяк.

Санторини — это элитный курорт, пользующийся популярностью среди свадебных туров. Туда нужно планировать отдельную поездку, а благодаря близости к о. Крит у вас есть уникальная возможность отправиться на пароме на экскурсию на Санторини. Стоимость — ориентировочно €180.

Испания

Если вы так и не выбрали одну из первых четырех стран для отдыха в мае, Испания точно должна вас заинтересовать.

В мае рекомендуем рассматривать материковую часть, но именно южную — это Аликанте, Бенидорм, Марбелью. Или же полететь на Канарские острова или Майорку.

Материковая часть интересна прежде всего возможностью посетить Валенсию, Майорка славится белоснежными пляжами в живописных бухтах, а Тенерифе привлекает вулканом Тейде, разнообразными пляжами, в том числе и с черным песком, что создает свою атмосферу.

Пакетные туры в основном организованы из Польши. Например, на Майорку можно полететь в мае по цене от 14 тыс. грн на 1 человека на семь ночей. Также многие лоукостеры летают в Испанию из Польши.

И не забываем, что насладиться пляжным отдыхом можно и в экзотических странах: Доминиканская Республика, Танзания (о. Занзибар), Тайланд, Куба, Мексика, Мальдивы и др. Если пугает долгий перелет, а хочется гарантированного лета в мае — стоит рассмотреть отдых в ОАЭ, Катаре.