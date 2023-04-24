У травні Туреччина відкриває пляжний туристичний сезон. Скільки коштує відпочинок на турецьких курортах, як туди дістатися і чи доведеться доплачувати за море без росіян, читайте в матеріалі.

Погода у травні в Туреччині дуже хороша. Уже не холодно і ще не спекотно – клімат тут підійде і дітям, і дорослим. Зараз море вже прогрілося до 21 градуса, а повітря – до 26-27.

– На травневі свята зазвичай усі п’ятизіркові готелі класом вище середнього проводять травневі концерти. Тобто людина може зарядитися позитивом і перезавантажитися, – каже директор туристичної агенції Трайдент-хіт Ужгород Олександр Доктор.

Погода підійде тим, хто не переносить велику спеку. Але якщо така температура води в морі для когось буде прохолодною, є можливість покупатися у басейнах із підігрівом на території готелю.

– Зазвичай людина вибирає, де їй відпочити, зважаючи на якість готелю і ціну. Зараз такої великої проблеми у виборі курорту немає. Кожен має свої особливості. Звісно, найтепліше буде в Аланії. Але плюс один градус до температури води чи повітря, якщо різниця у вартості готелю суттєва, насправді не має значення, – говорить експерт.

Прохолодніше у містах, розташованих на березі Чорного моря. Тепліше – на середземноморському узбережжі Туреччини. У цій частині розташовані найпопулярніші курорти країни – Анталія, Кемер, Аланія та Сіде.

На березі Егейського моря розташовані Мармарис і Фетхіє. Ці курорти найбільше підходять для відпочинку у другій половині травня, бо тут стає тепліше.

– Найбільша перевага відпочинку у Туреччині у травні – це його вартість. Ціни у цей час дуже лояльні. Вони майже у півтора раза дешевші, ніж у червні. І удвічі, ніж у липні-серпні. Наприклад, найдешевший варіант відпочинку на 7 днів починається від €280 на людину. Це із вильотом із Жешува, скажімо, 27 квітня. Це уже ті ціни, до яких наші туристи звикли. А не та космічна вартість, яка була минулого року, – каже Олександр Доктор.

Дістатися до Туреччини з України можна, скориставшись авіаперельотами із сусідніх країн.

– Є вильоти за нормальними цінами із Румунії, куди є трансфери із Києва. Маршрут пролягає через Чернівці й Івано-Франківськ. Тож там українці можуть підсідати до автобусів, – каже експерт.

Є вильоти до турецьких міст із угорського Будапешту, куди можна добратися власним ходом. Найдешевші квитки із польського Жешува. На другому місці — вильоти із румунських міст.

До аеропортів у європейських містах, звідки літають до Туреччини, одні турагентства організовують трансфери, інші — пропонують туристам добиратися самотужки. За це доведеться додатково заплатити. Тож ці витрати варто врахувати під час виділення бюджету на відпочинок.

Із Києва турагентства організовують автобусні тури до Туреччини. Зазвичай у недорогі 4-зіркові готелі. Але в результаті такий відпочинок обійдеться дорожче. Щонайменше, у $550 на 7 днів за двох. За ці гроші з авіаперельотом можна відпочити у 5-зірковому готелі.

Їздять до Туреччини і прямі автобуси. Квиток із Києва в один бік коштуватиме майже 4 тис. грн. Час у дорозі може розтягнутися й на півтори доби.

Дістатися до Туреччини з України можна ще й із пересадками, двома видами транспорту – потягом та автобусом. Маршрут складаєте собі самі. Але така мандрівка займе ще більше часу і не буде дешевшою, аніж авіапереліт, внесений уже у вартість туру.

Мінус відпочинку в Туреччині у травні лише один – дуже багато росіян. Звісно, є готелі, які їх у себе просто не поселяють. Але таких готелів у Туреччині не так багато.

– Якщо є бажання, можна знайти готелі без росіян і забронювати відпочинок там. Це готелі мережі TUI, Barut і ТТ. Вони є на різних турецьких курортах, – пояснює Олександр Доктор.

Через цю опцію такі готелі не дорожчі від інших. Це позиція мережі.