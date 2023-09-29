Болгарія – одна з найпопулярніших країн відпочинку для українських туристів. Туди їдуть не лише відпочивати, а й поправляти здоров’я. До того ж нині оксамитовий сезон на морських курортах у самому розпалі. Комфортному проведенню часу сприяє і погода, і традиційне зниження цін восени.

Разом із туристичною експерткою Надією Чорною ми розкажемо, чим зайнятися восени у Болгарії та у скільки обійдеться відпочинок.

Яка погода на курортах Болгарії восени

Оксамитовий сезон у Болгарії на пляжах Чорного моря триває іноді до середини жовтня. Сонце лагідне, вода у морі прогрівається до 22 градусів тепла, а температура повітря – до +24. Щоправда, на початку жовтня погода може й зіпсуватися.

Зараз дивляться

– Насправді, у жовтні в морі мало хто ризикує купатися. У цей період люди полюбляють прогулянки берегом моря, подихати свіжим бризом. Щодо ціни, то вона значно падає. Житло можна знайти навіть за €20 за добу. Цей час популярний для екскурсій по країні та поїздок на бальнеологічні курорти, – розповідає Надія Чорна.

Бальнеологічні курорти Болгарії

Банкя

Містечко розташоване в околицях Софії. Туди їдуть лікувати серце та судини. В оздоровниці – 40 джерел, більшість з яких було відкрито понад 100 років тому. Мінеральні термальні джерела – найбільше багатство курорту. Температура лікувальної води +36…+37°С, за секунду кожне джерело викидає близько 25 л.

– Вода на курорті без запаху, з низькою мінералізацією, має дивовижний вплив на організм людини. У її складі знайдено важливі мікроелементи для людського організму, так звані металеві вітаміни – мідь, залізо, срібло, а також фториди. Вода ідеально підходить для різноманітних терапевтичних процедур і гідролікування, – розповідає Надія Чорна.

Відпочинок на курорті буде корисним для людей з серцево-судинними проблемами, нервовими розладами та порушенням обміну речовин.

Велінград

Курорт розташований у горах, над рівнем моря понад 700 м. Налічує до 80 джерел мінеральної води. Лікують на курорті ендокринну та опорно-рухову систему, нерви, серце, судини, хвороби органів шлунково-кишкового тракту і багато іншого.

– Там навіть із кранів у готелях тече мінеральна вода – іншої у Велінграді просто немає. А ще курорт може похвалитися гарною природою, цілющим повітрям хвойних і листяних лісів і м’яким кліматом впродовж усього року. Загалом, там спокійно. Атмосфера сприяє оздоровленню, – розповідає туристична експертка.

Хісар

Бальнеотерапевтичний курорт Хісар розташований за 160 км від Софії. Це сучасний спа-курорт. Основне, за чим туди їдуть – це цілющі грязі, а також гідрокарбонатно-натрієві термальні води.

– У Хісарі – 22 мінеральних джерела. Температура мінеральної води – 37-52 градуси. Мінеральні води за своїми фізико-хімічними якостями прозорі, безбарвні, приємні на смак, без запаху. Містять понад 20 видів мікроелементів, – розповідає Надія Чорна.

Курорт спеціалізується на лікуванні печінки і хвороб жовчовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту, неврозів, суглобів, сечовивідної системи. Особлива родзинка – знамениті детокс-програми.

Вартість відпочинку у Болгарії під час оксамитового сезону

Якщо ж ви обрали відпочинок з лікувальними процедурами, то доба перебування у санаторії обійдеться щонайменше у €40. В цю суму входить харчування та лікування.

– Щоправда, враховуйте, що це може бути одна-дві процедури на день. Якщо захочете ще, до прикладу, масаж, то доведеться доплатити. Санаторій з басейном, покращене харчування та лікування (2-3 процедури) коштуватиме орієнтовно €50 на добу. Якщо ж ви зупинитеся у готелі, поблизу джерел з мінеральною водою, то доба обійдеться у середньому в €30, – розповідає Надія Чорна.

Загалом, у середньому, відпочинок у Болгарії зі сніданком, на п’ять днів обійдеться від €120 за людину.

Якщо їхати на відпочинок з лікуванням, то у середньому п’ять днів коштуватимуть €300.

Чим зайнятися у Болгарії

Болгарія – країна, багата на цікаві історичні та природні місця. Там є на що подивитися. Насамперед, у перелік екскурсійних об’єктів туристичні агенти радять внести місто Несебр, засноване понад 3 тис. років тому. Його вважають найстарішим у Європі. До цього часу там зберігся римський амфітеатр. Місто поділено на дві частини – стару і нову. Їх з’єднує міст.

Також вартий уваги заповідник Алепу. Особливо цікавою місцина буде орнітологам, або ж просто любителям птахів.

– Там цікава місцевість – болотиста, вкрита очеретом. Там гніздяться рідкісні види представників флори, фауни, а також це місце зимівлі орлана-білохвоста, малого баклана, лебедів, качок. Розташована ця місцевість всього за кілька кілометрів на південь від Сазополя, – розповідає туристична експертка.

Поруч із курортом Золоті піски – монастир Аладжа. Висота печерного комплексу вражає, досягає рівня десятиповерхового будинку.

Крім зазначених місцин, у Болгарії існує ще безліч захопливих. Головне, сплануйте поїздку заздалегідь і з продуманим маршрутом. Так у вас вийде і оздоровитися, і трішки познайомитися з цікавою країною.