Болгария — одна из самых популярных стран отдыха для украинских туристов. Туда едут не только отдыхать, но и поправлять здоровье. К тому же сейчас бархатный сезон на морских курортах в самом разгаре. Комфортному времяпрепровождению способствует и погода, и традиционное снижение цен осенью.

Вместе с туристическим экспертом Надеждой Черной мы расскажем, чем заняться осенью в Болгарии и во сколько обойдется отдых.

Какая погода на курортах Болгарии осенью

Бархатный сезон в Болгарии на пляжах Черного моря продолжается иногда до середины октября. Солнце ласковое, вода в море прогревается до 22 градусов тепла, а температура воздуха — до +24. Правда, в начале октября погода может и испортиться.

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— На самом деле, в октябре в море мало кто рискует купаться. В этот период люди любят прогулки по берегу моря, подышать свежим бризом. Относительно цены, то она значительно падает. Жилье можно найти даже за €20 в сутки. Это время популярно для экскурсий по стране и поездок на бальнеологические курорты, — рассказывает Надежда Черная.

Бальнеологические курорты Болгарии

Банкя

Городок расположен в окрестностях Софии. Туда едут лечить сердце и сосуды. В здравнице — 40 источников, большинство из которых было открыто более ста лет назад. Минеральные термальные источники — самое большое богатство курорта. Температура лечебной воды +36…+37°С, за секунду каждый источник выбрасывает около 25 л.

— Вода на курорте без запаха, с низкой минерализацией, имеет удивительное влияние на организм человека. В ее составе найдены важные микроэлементы для человеческого организма, так называемые металлические витамины — медь, железо, серебро, а также фториды. Вода идеально подходит для различных терапевтических процедур и гидролечения, — рассказывает Надежда Черная.

Отдых на курорте будет полезным для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, нервными расстройствами и нарушением обмена веществ.

Велинград

Курорт находится в горах, над уровнем моря более 700 м. Насчитывает до 80 источников минеральной воды. Лечат на курорте эндокринную и опорно-двигательную систему, нервы, сердце, сосуды, болезни органов желудочно-кишечного тракта и многое другое.

— Там даже из кранов в отелях течет минеральная вода — другой в Велинграде просто нет. А еще курорт может похвастаться красивой природой, целебным воздухом хвойных и лиственных лесов и мягким климатом в течение всего года. В общем, там спокойно. Атмосфера способствует оздоровлению, — рассказывает туристический эксперт.

Хисар

Бальнеотерапевтический курорт Хисар расположен в 160 км от Софии. Это современный спа-курорт. Основное, за чем туда едут — это целебные грязи, а также гидрокарбонатно-натриевые термальные воды.

— В Хисари — 22 минеральных источника. Температура минеральной воды — 37-52 градуса. Минеральные воды по своим физико-химическим качествам прозрачные, бесцветные, приятные на вкус, без запаха. Содержат более 20 видов микроэлементов, — рассказывает Надежда Черная.

Курорт специализируется на лечении печени и болезней желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, неврозов, суставов, мочевыводящей системы. Особая изюминка — знаменитые детокс-программы.

Стоимость отдыха в Болгарии во время бархатного сезона

Если же вы выбрали отдых с лечебными процедурами, то сутки пребывания в санатории обойдутся минимум в €40. В эту сумму входит питание и лечение.

— Правда, учитывайте, что это может быть одна-две процедуры в день. Если захотите еще, к примеру, массаж, то придется доплатить. Санаторий с бассейном, улучшенное питание и лечение (2-3 процедуры) будет стоить ориентировочно €50 в сутки. Если же вы остановитесь в отеле, вблизи источников с минеральной водой, то сутки обойдутся в среднем в €30, — рассказывает Надежда Черная.

В общем, в среднем отдых в Болгарии с завтраком, на пять дней обойдется от €120 за человека.

Если ехать на отдых с лечением, то в среднем пять дней будут стоить €300.

Чем заняться в Болгарии

Болгария — страна, богатая на интересные исторические и природные места. Там есть на что посмотреть. Прежде всего, в перечень экскурсионных объектов туристические агенты советуют внести город Несебр, основанный более 3 тыс. лет назад. Его считают самым старым в Европе. До сих пор там сохранился римский амфитеатр. Город разделен на две части — старую и новую, их соединяет мост.

Также достоин внимания заповедник Алепу. Особенно интересной местность будет орнитологам, или же просто любителям птиц.

— Там интересная местность — болотистая, покрытая камышом. Там гнездятся редкие виды представителей флоры, фауны, а также это место зимовки орлана-белохвоста, малого баклана, лебедей, уток. Находится эта местность всего в паре километров к югу от Сазополя, — рассказывает туристический эксперт.

Рядом с курортом Золотые пески — монастырь Аладжа. Высота пещерного комплекса впечатляет, достигает уровня десятиэтажного дома.

Кроме указанных местностей, в Болгарии существует еще множество увлекательных. Главное, спланируйте поездку заранее и с продуманным маршрутом. Так у вас получится и оздоровиться, и немножко познакомиться с интересной страной.