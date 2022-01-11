Несмотря на пандемию коронавируса и многочисленные ограничения, в 2021 году в украинцев было больше возможностей для путешествий.

По данным аэропорта Борисполь, в прошлом году там обслужили более 9 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток по сравнению с 2020 годом восстановился на 83% или более чем на 4,2 млн. пассажиров.

Чаще всего украинские туристы летали в Турцию – 24% и Египет – 18%. Также в десятку популярных направлений вошли Дубай, Тель-Авив, Амстердам и Одесса.

Самые популярные направления среди украинцев:

Анталия;

Шарм-эль-Шейх;

Хургада;

Стамбул;

Дубай;

Тель-Авив;

Амстердам;

Доломан;

Анкара;

Одесса.

По этим направлениям путешествовало 52% от общего количества отправленных из аэропорта Борисполь пассажиров.

Раньше мы писали о зимнем отдыхе в Украине. Идеальным вариантом для отпуска является горнолыжный курорт. Там можно освоить новый вид спорта, прокатиться на лыжах или просто полюбоваться фантастическими видами.

Рейтинг лучших зимних курортов Украины – читайте на Фактах ICTV.