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Коста-Ріка, Лодзь, острів Бонейр: 25 напрямків для подорожей в 2022 році

18 Листопада 2021, 19:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
природа
Джерело: Depositphotos

Офіційне видання Національного географічного товариства США National Geographic опублікувало найкращі напрямки для подорожей на 2022 рік. До списку увійшло 25 місць із усього світу.

Сам список поділено на п’ять категорій – природа, пригоди, постійний розвиток, сім’я, культура та історія.

Природа:

  • озеро Байкал, Росія (пішохідний маршрут навколо озера);
  • Намібія (сафарі);
  • штат Вікторія, Австралія (дітище ландшафтного дизайнера Брайана Мессі – звивиста дерев’яна стежка);
  • Білизький лісовий заповідник майя (захищає та поєднує основні житла диких тварин, що знаходяться під загрозою зникнення);
  • Міннесота, США (зоряне небо).

Пригоди:

  • басейн Арапахо, Колорадо (скелясті гори, шлях до басейну Арапахо складається з металевих сходів та тросів);
  • Палау (багата морська екосистема);
  • річка Сена, Франція (велосипедний маршрут – Нормандський заповідник птахів Гранд-Ное, руїни абатства Жюм’єж та сади Château de Bizy);
  • провінція Нью-Брансуік, Канада (місце для рафтингу);
  • Коста-Ріка (перехід від Карибського моря до Тихого океану).

Постійний розвиток:

  • національний парк Ясуні, Еквадор (одне з найбіорізноманітніших місць на Землі);
  • національний парк Чиманімані, Мозамбік (парк є домом для найвищої вершини Мозамбіку – гори Бінга);
  • Рурська долина, Німеччина (регіон перепрофілює колишні шлакові відвали);
  • ущелина річки Колумбія, Орегон, Вашингтон (найбільший національний мальовничий район США);
  • Лодзь, Польща (третина міста – зелені зони).

Культура та історія:

  • гора Цзінмай, Китай (найбільша у світі штучно культивована чайна плантація);
  • острів Хоккайдо, Японія (тут можна дізнатися про айни);
  • острів Прочіда, Італія (2022 року тут заплановані виставки, фестивалі, перформанси);
  • Атланта, Джорджія (місто є колискою руху за цивільні права та будинком Coca-Cola);
  • Алея бляшанок, Лондон (вулиця, на якій народжувався британський панк-рок рух).

Сім’я:

  • Лікія, Туреччина (регіон, у якому досі збереглася культура юрюків);
  • Гранада, Іспанія (архітектурний та парковий ансамбль та музей Альгамбра вважають перлиною мавританської архітектури в Європі);
  • Східний берег, штат Меріленд, США (тут народилася Гаррієт Табмен, яка боролася за відміну рабства і була політичною активісткою);
  • річка Дунай (круїз проходить через 10 країн – Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну);
  • острів Бонейр (острів у Карибському морі з морським заповідником).

До списку на 2022 рік потрапили об’єкти всесвітньої спадщини на честь 50-річчя допомоги ЮНЕСКО у збереженні культурних і природних скарбів.

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Теги
National Geographic , подорож
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