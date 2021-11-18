Офіційне видання Національного географічного товариства США National Geographic опублікувало найкращі напрямки для подорожей на 2022 рік. До списку увійшло 25 місць із усього світу.
Сам список поділено на п’ять категорій – природа, пригоди, постійний розвиток, сім’я, культура та історія.
Природа:
- озеро Байкал, Росія (пішохідний маршрут навколо озера);
- Намібія (сафарі);
- штат Вікторія, Австралія (дітище ландшафтного дизайнера Брайана Мессі – звивиста дерев’яна стежка);
- Білизький лісовий заповідник майя (захищає та поєднує основні житла диких тварин, що знаходяться під загрозою зникнення);
- Міннесота, США (зоряне небо).
Пригоди:
- басейн Арапахо, Колорадо (скелясті гори, шлях до басейну Арапахо складається з металевих сходів та тросів);
- Палау (багата морська екосистема);
- річка Сена, Франція (велосипедний маршрут – Нормандський заповідник птахів Гранд-Ное, руїни абатства Жюм’єж та сади Château de Bizy);
- провінція Нью-Брансуік, Канада (місце для рафтингу);
- Коста-Ріка (перехід від Карибського моря до Тихого океану).
Постійний розвиток:
- національний парк Ясуні, Еквадор (одне з найбіорізноманітніших місць на Землі);
- національний парк Чиманімані, Мозамбік (парк є домом для найвищої вершини Мозамбіку – гори Бінга);
- Рурська долина, Німеччина (регіон перепрофілює колишні шлакові відвали);
- ущелина річки Колумбія, Орегон, Вашингтон (найбільший національний мальовничий район США);
- Лодзь, Польща (третина міста – зелені зони).
Культура та історія:
- гора Цзінмай, Китай (найбільша у світі штучно культивована чайна плантація);
- острів Хоккайдо, Японія (тут можна дізнатися про айни);
- острів Прочіда, Італія (2022 року тут заплановані виставки, фестивалі, перформанси);
- Атланта, Джорджія (місто є колискою руху за цивільні права та будинком Coca-Cola);
- Алея бляшанок, Лондон (вулиця, на якій народжувався британський панк-рок рух).
Сім’я:
- Лікія, Туреччина (регіон, у якому досі збереглася культура юрюків);
- Гранада, Іспанія (архітектурний та парковий ансамбль та музей Альгамбра вважають перлиною мавританської архітектури в Європі);
- Східний берег, штат Меріленд, США (тут народилася Гаррієт Табмен, яка боролася за відміну рабства і була політичною активісткою);
- річка Дунай (круїз проходить через 10 країн – Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну);
- острів Бонейр (острів у Карибському морі з морським заповідником).
До списку на 2022 рік потрапили об’єкти всесвітньої спадщини на честь 50-річчя допомоги ЮНЕСКО у збереженні культурних і природних скарбів.
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