Офіційне видання Національного географічного товариства США National Geographic опублікувало найкращі напрямки для подорожей на 2022 рік. До списку увійшло 25 місць із усього світу.

Сам список поділено на п’ять категорій – природа, пригоди, постійний розвиток, сім’я, культура та історія.

Природа:

озеро Байкал, Росія (пішохідний маршрут навколо озера);

Намібія (сафарі);

штат Вікторія, Австралія (дітище ландшафтного дизайнера Брайана Мессі – звивиста дерев’яна стежка);

Білизький лісовий заповідник майя (захищає та поєднує основні житла диких тварин, що знаходяться під загрозою зникнення);

Міннесота, США (зоряне небо).

Пригоди:

басейн Арапахо, Колорадо (скелясті гори, шлях до басейну Арапахо складається з металевих сходів та тросів);

Палау (багата морська екосистема);

річка Сена, Франція (велосипедний маршрут – Нормандський заповідник птахів Гранд-Ное, руїни абатства Жюм’єж та сади Château de Bizy);

провінція Нью-Брансуік, Канада (місце для рафтингу);

Коста-Ріка (перехід від Карибського моря до Тихого океану).

Постійний розвиток:

національний парк Ясуні, Еквадор (одне з найбіорізноманітніших місць на Землі);

національний парк Чиманімані, Мозамбік (парк є домом для найвищої вершини Мозамбіку – гори Бінга);

Рурська долина, Німеччина (регіон перепрофілює колишні шлакові відвали);

ущелина річки Колумбія, Орегон, Вашингтон (найбільший національний мальовничий район США);

Лодзь, Польща (третина міста – зелені зони).

Культура та історія:

гора Цзінмай, Китай (найбільша у світі штучно культивована чайна плантація);

острів Хоккайдо, Японія (тут можна дізнатися про айни);

острів Прочіда, Італія (2022 року тут заплановані виставки, фестивалі, перформанси);

Атланта, Джорджія (місто є колискою руху за цивільні права та будинком Coca-Cola);

Алея бляшанок, Лондон (вулиця, на якій народжувався британський панк-рок рух).

Сім’я:

Лікія, Туреччина (регіон, у якому досі збереглася культура юрюків);

Гранада, Іспанія (архітектурний та парковий ансамбль та музей Альгамбра вважають перлиною мавританської архітектури в Європі);

Східний берег, штат Меріленд, США (тут народилася Гаррієт Табмен, яка боролася за відміну рабства і була політичною активісткою);

річка Дунай (круїз проходить через 10 країн – Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну);

острів Бонейр (острів у Карибському морі з морським заповідником).

До списку на 2022 рік потрапили об’єкти всесвітньої спадщини на честь 50-річчя допомоги ЮНЕСКО у збереженні культурних і природних скарбів.