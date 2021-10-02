14 жовтня вся країна відзначає День захисників і захисниць України. У зв’язку з цим дні з 14 до 17 жовтня включно будуть вихідними — чудова можливість влаштувати собі маленьку подорож з сім’єю або друзями.

Факти ICTV зібрали добірку місць, куди можна поїхати на вихідні до Дня захисника в Україні.

Національний природний парк Бузький Гард

Розташоване в Миколаївській області, це місце здивує гостей своїми масштабами. Тут величезна кількість локацій, які варто відвідати. Насамперед варто оцінити красу двох каньйонів — Арбузинського та Актівського. Ландшафт цих локацій нерідко порівнюють із каньйоном Північної Америки. На території парку є кілька екскурсій — гід точно розповість усі цікавинки.

Поруч розташоване ще одне цікаве місце — Національний історико-археологічний заповідник Ольвія, де донині ведуться археологічні розкопки. Тут можна відвідати місцевий музей у будівлі старого маяка, в якому зібрані знахідки, виявлені під час розкопок.

Гості Миколаївської області також можуть побачити страусову ферму Кременевський страус. У цій локації живуть також інші тварини, яких можна погладити та нагодувати.

Як дістатися: потягом до Южноукраїнська, а потім на маршрутному таксі до села Мигія або Первомайська. Ціна плацкарта від Києва починається від 150 грн. Також можна доїхати й на авто — прямо перед парком буде ґрунтова дорога.

Зупинитися можна в Первомайську або Южноукраїнську — ціни за три ночі на двох починаються від 1 800 грн.

Дендрологічний парк Тростянець

Це місце розташоване в Чернігівській області. Автор парку — Іван Михайлович Скоропадський, нащадок знаменитого гетьмана Михайла Скоропадського. На локації розташовано кілька озер, річки, а флора тут здивує кожного — місце славиться родючим ґрунтом. Чудова можливість насолодитися природою за кілька днів відпочинку.

Також рекомендується відвідати й Національний історико-культурний заповідник Качанівка — він розташований всього за 27 км від Тростянця. У жовтні й листопаді це місце буде просто усипане жовтим листям, від чого атмосфера стане особливою.

Як дістатися: рекомендується добиратися автомобілем. З Києва можна доїхати трасою H07 за 3 год. Відстань між містами — близько 200 км.

Зупинитися можна неподалік від парку – в місті Ромни, ціни за три ночі починаються від 1 300 грн.

Батурин

Батурин — це справжній рай для любителів архітектури та історії. Місто з населенням у 3 тис. осіб може похвалитися цікавою історією, спогади про яку збереглися в будівлях. Локація розташована в Чернігівській області, для жителів Києва це чудовий варіант для відпочинку. Можна витратити цілий день тільки на вивчення Батуринської фортеці, яку відновили зовсім нещодавно — у 2008 році.

Після цього рекомендується відвідати ще кілька місць — палац Кирила Розумовського, Національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця, а також Батуринський археологічний музей.

Можна також поїхати в село Вишеньки з населенням у 500 осіб, де розташований старовинний палац 1782-87 років.

Як дістатися: автобусом з Києва за ціною від 150 грн, або ж автомобілем за 3 год від Києва — відстань між містами 226 км.

Зупинитися можна в найближчому населеному пункті неподалік – у місті Конотоп. Ціни за проживання за три ночі на двох — від 900 грн.

Парк Феофанія

Доволі молодий парк, облаштований у 2003 році в Києві. Його головна визначна пам’ятка — собор Святого Пантелеймона, що розташований на пагорбі. Поруч із парком розташована головна астрономічна обсерваторія НАН України, до неї можна дістатися пішки.

Не варто забувати і про історичну місцевість Пирогів – ще одну визначну пам’ятку Києва. Прогулянка цим селищем триватиме весь день.

Як дістатися: парк розташований у районі Теремків, до нього можна доїхати на авто, або ж за допомогою метро з пересадкою на маршрутне таксі.

Оренда житла в Києві не завдасть труднощів — ціни за три ночі починаються від 1 400 грн, з огляду на район столиці.

Кам’янець-Подільська фортеця

Місто сподобається любителям фортець і старих замків. Про Кам’янець-Подільську фортецю знають в Україні абсолютно всі — масштаби споруди вражають приїжджих і сьогодні. Разом з каньйоном річки Смотрич вона також входить до списку семи чудес України. Та й саме місто не менш цікаве — його архітектура сподобається любителям вивчати історію через будівлі.

Після цього можна відправитися в м. Хотин — у ньому розташований Державний історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця.

Як дістатися: до міста зазвичай ходять прямі поїзди — доїхати з Києва можна за 9 год за 250 грн.

У Кам’янці-Подільському можна зупинитися в готелях — ціни за три ночі становитимуть 1 300 грн.