14 октября вся страна отмечает День защитников и защитниц Украины. В связи с этим дни с 14 по 17 октября включительно будут выходными — отличная возможность устроить себе маленькое путешествие с семьей или друзьями.

Факты ICTV собрали подборку мест, куда можно поехать на выходные ко Дню защитника в Украине.

Национальный природный парк Бугский Гард

Расположенное в Николаевской области, это место удивит гостей своими масштабами. Здесь огромное количество локаций, которые необходимо посетить. В первую очередь стоит оценить красоту двух каньонов — Арбузинского и Актовского. Ландшафт этих локаций нередко сравнивают с каньоном Северной Америки. На территории парка есть несколько экскурсий — гид точно расскажет все интересности.

Рядом расположено еще одно интересное место — Национальный историко-археологический заповедник Ольвия, где по сей день ведутся археологические раскопки. Здесь можно посетить местный музей в здании старого маяка, в котором собраны находки, обнаруженные в ходе раскопок.

Гости Николаевской области также могут посетить страусиную ферму Кременевский страус. В этой локации живут и другие животные, которых можно погладить и накормить.

Как добраться: поездом до Южноукраинска, а затем на маршрутном такси до села Мигия или Первомайска. Цена плацкарта от Киева начинается от 150 грн. Также можно доехать и на авто — прямо перед парком будет грунтовая дорога.

Остановиться можно в Первомайске или Южноукраинске — цены за три ночи на двоих начинаются от 1 800 грн.

Дендрологический парк Тростянец

Это место расположено в Черниговской области. Автор парка — Иван Михайлович Скоропадский, потомок знаменитого гетмана Михаила Скоропадского. На локации расположено несколько озер, реки, а флора здесь удивит каждого — место славится плодородной почвой. Отличная возможность насладиться природой за несколько дней отдыха.

Также рекомендуется посетить и Национальный историко-культурный заповедник Качановка — он расположен всего в 27 км от Тростянца. В октябре и ноябре это место будет просто усыпано желтыми листьями, они создадут уникальную атмосферу.

Как добраться: рекомендуется добираться на авто. Из Киева можно доехать по трассе H07 за 3 часа. Расстояние между городами — около 200 км.

Остановиться можно неподалеку от парка — в городе Ромны, цены за три ночи начинаются от 1 300 грн.

Батурин

Батурин — это настоящий рай для любителей архитектуры и истории. Городок с населением в 3 тыс. человек может похвастаться интересной историей, воспоминания о которой сохранились в зданиях. Локация расположена в Черниговской области, и для жителей Киева это отличный вариант для отдыха. Можно потратить целый день только на изучение Батуринской крепости, которую восстановили совсем недавно — в 2008 году.

После этого рекомендуется посетить еще несколько мест — дворец Кирилла Разумовского, Национальный историко-культурный заповедник Гетманская столица, а также Батуринский археологический музей.

Можно также поехать в село Вишенки с населением в 500 человек, где расположен старинный дворец 1782-87 годов.

Как добраться: добраться можно автобусом из Киева по цене от 150 грн., или же автомобилем за 3 часа от Киева — расстояние между городами 226 км.

Остановиться можно в ближайшем населенном пункте неподалеку — в городе Конотоп. Цены за проживание за три ночи на двоих — от 900 грн.

Парк Феофания

Сравнительно молодой парк, обустроенный в 2003 году в Киеве. Его главная достопримечательность — собор Святого Пантелеймона, расположенный на холме. Также рядом с парком в пешей доступности расположена главная астрономическая обсерватория НАН Украины.

Не стоит забывать и об исторической местности Пирогов — еще одной достопримечательности Киева. Прогулка по этому поселку займет весь день.

Как добраться: парк расположен в районе Теремков, и к нему можно добраться на авто, или же на метро с пересадкой на маршрутное такси.

Аренда жилья в Киеве не составит труда — цены за три ночи начинаются от 1 400 грн, в зависимости от района столицы.

Каменец-Подольская крепость

Город понравится любителям крепостей и старых замков. О Каменец-Подольской крепости знают в Украине абсолютно все — масштабы сооружения впечатляют приезжих и по сей день. Вместе с каньоном реки Смотрич она также входит в список семи чудес Украины. Да и сам город вполне интересный — его архитектура понравится любителям изучать историю через здания.

После этого можно отправиться в г. Хотин — в нем расположен Государственный историко-архитектурный заповедник Хотинская крепость.

Как добраться: до города обычно ходят прямые поезда — доехать из Киева можно за 9 часов за 250 грн.

В Каменце-Подольском можно остановиться в отелях — цены за три ночи достигают 1 300 грн.