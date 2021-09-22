Куди поїхати на вихідні: топ-10 місць для відпочинку недалеко від Києва

Для тих, хто втомився від міського шуму, робочого ритму та заторів, ми разом із сервісом страхування ЕКТА підібрали 10 місць недалеко від Києва, де ви зможете провести вихідні.

Бучанський міський парк

Якщо всі київські парки ви вже відвідали, а душа хоче чогось нового, радимо відвідати парк у м. Буча. Знаходиться він всього за 20 км від Києва. Там є і ресторан, і місця для пікніка, і класні локації для фотосесій, і величезний мотузковий парк Шалена білка, є навіть невеличка набережна з атракціонами для дітей.

У парку ви можете взяти напрокат велосипеди та ролики, а для тих, хто захоплюється катанням на скейті, є огороджений скейт-парк.

Victoria Film Studio

Victoria Film Studio – це місце у с. Гурівщина, за 37 км від Києва, де народжується кіно. Тут є різноманітні кіномайданчики: Старе місто, Селище, Озеро, Поле і навіть В’язниця.

На жаль, екскурсії на саму кіностудію не проводять, однак, зовнішній вигляд цього місця та скульптури, які тут знаходяться, вже варті того, щоб сюди приїхати.

Коростишівський кар’єр

Наступне місце для відпочинку – це затоплений гранітний кар’єр недалеко від м. Коростишів, майже повністю оточений скелями. Знаходиться він приблизно в 100 км від м. Києва. Радимо обов’язково влаштувати там пікнік та обійти кар’єр в пошуках найкращого краєвиду.

Буцький каньйон

Каньйон на річці Гірський Тікич у смт Буки. Знаходиться приблизно в 180 км від м. Києва. Підходить для пікніків, прогулянок, скелелазіння та сплавів на байдарках. Окрім каньйону, там можна побачити водоспад Вир та Радіонову скелю.

Васильківські пагорби

Між м. Васильків та с. Велика Бугаївка розкинулись величезні пагорби, які приваблюють відпочивальників та фотографів. Класне місце, щоб перезавантажитись після робочого тижня.

Богуславське гранітне оголення

Природний пам’ятник, що являє гранітний острів з хаотично розкиданих валунів між двома рукавами річки Рось. Цю пам’ятку називають Місцем сили. Люди приїжджають сюди аби наповнитись позитивною енергією.

Національний дендрологічний парк Софіївка

Це зразок пейзажно-паркового мистецтва кінця XVIII – початку XIX століть, розташований у м. Умані. Недаремно його вважають туристичною перлиною України.

Притулок для ведмедів Біла скеля

У с. Чубинське, недалеко від Києва, знаходиться реабілітаційний центр порятунку та лікування ведмедів, які постраждали від людської жорстокості. Ви можете замовити екскурсію за попереднім записом, а потім прогулятися по притулку.

Пашинський кар’єр

Це гранітний кар’єр, затоплений унаслідок ґрунтових вод. Знаходиться він приблизно у 160 км від м. Києва.

Живописне місце, де туристи розбивають намети або просто приїжджають на прогулянки чи пікніки.

Глемпінг Мандра

Це, однозначно, щось нове для України. Глемпінг – це комфортний відпочинок на природі у великому шатрі або будиночку зі зручним ліжком, облаштованою ванною кімнатою та туалетом.

Глемпінг Мандра знаходиться у с. Ліпляве приблизно в 140 км від Києва.

На відміну від звичайних наметів, цей вид відпочинку підходить для будь-якої пори року, адже у глемпі є обігрівачі та ковдри.