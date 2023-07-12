Тернопіль – одне з наймальовничіших міст на Заході України, що зачаровує з першого погляду. Та цікаве не лише саме місто, в області теж чимало фантастичних місць для туристів. Таємничі печери, водоспад і каньйони, а ще – десятки замків, пам’ятників і музеїв.

Факти ICTV з’ясували, куди варто обов’язково піти в Тернополі та який відпочинок можна організувати в області.

Відпочинок у Тернополі: озеро, святині та парки

Місто обласного значення Тернопіль однозначно варте вашої уваги. Його ще у далекому 1540 році заснував поляк Ян Амор Тарнавський. Тернопіль перебував у складі Речі Посполитої, Австрійської імперії, Австро-Угорщини та ЗУНР.

Гордістю міста є тернопільське озеро, яке штучно створили ще у 1548 році.

– Це велика штучна водойма, створена на місці боліт на річці Серет. Озеро входить до списку найбільших штучних озер України, його площа 300 га. А ще там фантастична набережна з найдовшим рекреаційним фонтаном довжиною у кілометр, – розповідає туристичний експерт Юрій Шкільняк.

Варто також побувати у Тернопільському замку. Свого часу він виконував оборонну функцію – захищав місто від нападів кримських татар.

– Це прадавній символ нашого міста. Старий замок добре відомий тернополянам, адже зображений на гербі міста. Досі нерозвіданими залишаються збудовані під замком підземелля. Факт існування пустот під Тернополем безсумнівний, – розповідає Юрій Шкільняк.

Також у перелік обов’язкових місць для відвідування внесіть Тернопільський катедральний собор — це католицький храм, під яким є підземні ходи. Деякі дослідники припускають, що вони можуть вести до Театрального майдану, замку та інших тернопільських старовинних споруд.

А ще варто зробити гастротур містом. Бо, як не дивно, саме у Тернополі фантастично представлена італійська кухня.

– До нас коли приїжджають італійці з Неаполя, Мілану, Риму, то кажуть, що такого різноманіття італійської кухні у них немає. Поясню чому. Дуже багато заробітчан у 90-ті роки виїхали до Італії. І у двотисячних багато з них повернулися. Одна з найперших і найкрутіших піцерій з помпейською піччю – це імпорт ідей, які привіз заробітчанин з Італії. Він зробив ту піч і почав робити неаполітанську піцу. Більше того, в нас неаполітанської піци є три види у місті, – розповідає Юрій Шкільняк.

До того ж ціни у громадських закладах бюджетні. Так, сніданок обійдеться від 80 до 180 грн на людину. Комплексні обіди – від 49 до 120 грн. Все залежно від того, де ви хочете поїсти та що. У районних центрах ціни набагато дешевші.

Відпочинок у Тернопільській області: замки, водоспад, печери

Загалом Тернопільська область має 34 замки. Це 40% від усіх старовинних об’єктів на Заході України.

Вишнівецький палац

Історична будівля розташована у місті Вишнівець Збаразького району. Побудований палац на місці оборонного замку XIV століття. Свого часу саме там була головна резиденція князівського роду Вишневецьких. Палац зведений у стилі класицизму з елементами французького ренесансу.

– Цікаво, що у 1848 році у палаці побував знаменитий французький письменник Оноре де Бальзак, який сказав, що палац у Вишнівці є “малим Версалем”. І я скажу вам чесно – я був у Луврі та був у Вишнівцях, то так і є. Єдине, у Луврі хіба що трошки більша дзеркальна зала, – розповідає Юрій Шкільняк.

Сам палац часто орендують для зйомок кліпів, фільмів чи інших подій. День оренди замку коштує 4 тис. грн. Вхідний квиток до палацу на екскурсію обійдеться у 40 грн.

Збаразький замок

Замок розташований за 17 км від Тернополя. Свого часу він слугував фортифікаційною оборонною спорудою у місті Збараж. Сьогодні ж до нього їдуть туристи з усієї України. Збаразький замок найкраще зберігся з усіх замків тернопільського регіону. Розташований він на Замковій горі, звідки відкривається красива панорама на місто.

– Замок також має музей і навіть гастрономічні цікавинки. Там є ресторан “зимовий сад” – це заклад із 1954 року, в якому ростуть пальми, лимони. Зроблено так, ніби ти потрапляєш у тропічну зону. Ціни дуже низькі. Наприклад, порція вареників коштує 35 грн, борщ – 30 грн. Варто спробувати, – радить Юрій Шкільняк.

Вхідний квиток з екскурсією для дорослого коштує 80 грн.

Печера Оптимістична

Це одна з найбільших гіпсових печер у світі, яка занесена у Книгу рекордів Гіннеса. Печера довжиною понад 200 км. Цікаво, що її досі до кінця не досліджено.

– Вхід до печери розташований у селі Кривче, а вихід – у селі Млинці. У ній є найглибше підземне озеро глибиною 6 м. Вхід був безкоштовний, але без спелеолога туди не варто йти. До повномасштабної війни було так, що платили йому 400 грн і він проводив екскурсію печерою, – розповідає туристичний експерт.

Дністровський каньйон

Одне з природних чудес України, яке обожнюють туристи. Каньйон утворює красиву “підкову” в місті Заліщики. Якщо ви хочете побачити вражаючу панораму міста, вам варто вирушити у селище Хрещатик. І саме звідти відкриваються неймовірні та захопливі краєвиди.

– З оглядового можна побачити унікальний вид – величезний підкововидний закрут річки. Вигин русла в одному місці становить майже 360 градусів. До речі, візуально здається, що місто розташоване на острові. Туди їдуть всі, щоб зробити неймовірні фото й насолодитися краєвидами, – розповідає Юрій Шкільняк.

Зарваницький духовний центр

Місце у народі називають тернопільським Ватиканом. Село Зарваниця щороку відвідують тисячі туристів. За Радянського Союзу церкви Зарваниці нищили. Відновлюватися село почало після здобуття Україною незалежності.

– Зарваниця – місце явлення матері Божої. Кажуть, що таких місць у світі є всього три – це Фатіма у Португалії, у Бразилії та Зарваниці. Сюди приїжджав Папа Римський. Щороку є паломництво, – розповідає туристичний експерт.

Джуринський водоспад

Неймовірної краси рукотворний 16-метровий водоспад розташований поблизу села Нирків.

– Трохи нижче по течії є пішохідний місток, з якого можна помилуватись красою водоспаду та зробити гарні фото, – радить туристичний експерт.

Відпочинок у Тернопільській області: де жити та ціни

Якщо вирушите на відпочинок на Тернопільщину, на ночівлю краще зупинятися у самому Тернополі. Бо там найкраще розвинена інфраструктура. І вже звідти планувати одноденні поїздки регіоном.

Щодо цін на проживання, то за ніч у готелі доведеться сплатити від 600 до 1 200 грн залежно від рівня і місця розташування. Найдешевше, звісно, на околицях. Садиба на 12 людей із басейном, сауною і мангалом обійдеться у 5 тис. грн за добу.