С 30 января Украина занесена в список стран повышенного риска для Германии, поэтому для путешественников будут действовать ряд новых правил.

Об этом сообщает посольство Украины в Германии.

Украинцы должны будут выполнять требования по электронной регистрации и прохождению карантина.

Это означает, что граждане Украины перед прибытием в Германию должны будут зарегистрироваться на сайте: Цифровая регистрация въезда.

Также перед въездом стоит иметь при себе подтверждение регистрации.

После въезда в Германию придется пройти карантин. В посольстве отметили, что люди, которые въезжают после пребывания в зоне повышенного риска должны проходить 10-дневную изоляцию (в том числе украинцы). А вот те, кто въезжают после пребывания в зоне с разными штаммами коронавируса – 14 дней. Во время изоляции нельзя покидать дом и принимать гостей.

— Полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в ФРГ без насущной необходимости, — отметили в посольстве Украины в Германии.

Там добавили, что для вакцинироанных будут действовать выше указанные правила.

— Прививка должна выполняться одной из вакцин, указанных на сайте Института им. Пауля Ерлиха. Вакцинация последней необходимой дозой должна быть произведена минимум за 14 дней до въезда, — рассказали в посольстве.

Невакцинированные украинцы могут въехать в Германию только при насущной необходимости предоставив или отрицательный результат теста, или справку о выздоровлении.

Это требование касается граждан Украины старше шести лет.