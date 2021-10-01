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Іноземні ЗМІ і блогерів за 2 млн грн привезуть знайомитися з Україною

1 Жовтня 2021, 11:36 Євгенія Шапоренко
Іноземні ЗМІ і блогерів за 2 млн грн привезуть знайомитися з Україною
Джерело: Depositphotos

Державне агентство розвитку туризму України провело тендер на 1 996 200 грн, згідно з договором на проведення ознайомлювальних турів для іноземних ЗМІ та лідерів думок.

Тендер на ProZorro виграла компанія Туристичні торгові марки.

Вартість п’яти промо-турів для іноземних ЗМІ становить 823 тис. 100 грн. П’ять турів для блогерів обійдуться в 1 млн 173 тис. 100 грн.

У середньому тури повинні складатимуть три-чотири дні. У них братимуть участь від двох до п’яти осіб.

Проводитися тури будуть ув Києві та Київській області, Львові та Львівській області, Чернігові та Чернігівській області, Івано-Франківську та Івано-Франківській області, Ужгороді та Закарпатській області, Одесі, Черкаській і Полтавській областях, в Буковині (Чернівецька область).

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Щоб ввирушити в тур Україною у блогера повинні бути не менше 30 тис. активних підписників. Пріоритетні тематики блогу: туризм, подорожі, активний відпочинок, гастро-блог, б’юті індустрія, мистецтво, спорт і здоров’я, стиль життя, гумор.

ЗМІ і лідерів думок будуть привозити з Польщі, Німеччини, Азербайджану, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії, Казахстану, країн Перської затоки і Скандинавії.

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Теги
Блогер , Туризм
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