Иностранные СМИ и блогеров за 2 млн грн привезут знакомиться с Украиной

Государственное агентство развития туризма Украины провело тендер на 1 996 200 грн согласно договору на проведение ознакомительных туров для иностранных СМИ и лидеров мнений.

Тендер на ProZorro выиграла компания Туристические торговые марки.

Стоимость пяти промо-туров для иностранных СМИ составляет 823 тыс. 100 грн. Пять туров для блогеров обойдутся в 1 млн 173 тыс. 100 грн.

В среднем туры должны составлять три-четыре дня. В них будут участвовать от двух до пяти человек.

Проводится туры будут в Киеве и Киевской области, Львове и Львовской области, Чернигове и Черниговской области, Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области, Ужгороде и Закарпатской области, Одессе, Черкасской и Полтавской областях, в Буковине (Черновицкая область).

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Чтобы отправить в тур по Украине у блогера должны быть не менее 30 тыс. активных подписчиков. Приоритетные тематики блога: туризм, путешествия, активный отдых, гастро-блог, бьюти индустрия, искусство, спорт и здоровье, стиль жизни, юмор.

СМИ и лидеров мнений будут привозить из Польши, Германии, Азербайджана, Великобритании, Франции, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, стран Персидского залива и Скандинавии.

ДОГОВІР