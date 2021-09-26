Традиційно 17 вересня відзначають Всесвітній День туризму. Туризм має велике значення для розвитку кожної держави, оскільки дає нам можливість подорожувати, відкривати нові місця та надихатися.

З нагоди Дня туризму Факти ICTV підготували добірку цікавих і малолюдних місць України.

Чорнобиль

Цей унікальний туристичний напрямок з кожним роком стає все популярнішим. Завдяки екскурсії цим місцем можна більше дізнатися про вибух на Чорнобильській АЕС та події, які змінили життя мільйонів людей.

Прип’ять покаже моторошну атмосферу зразкового радянського міста. Пустельні вулиці, мертві вікна будинків, покинуті квартири зі збереженими фотографіями на стінах, дерева на дахах висоток та напівзруйнований парк атракціонів занурять вас в історію та здивують.

Лиса гора

Це історична місцевість на території Голосіївського району міста Києва. Місце славиться своєю містичністю, оскільки, кажуть, тут збиралися відьми і влаштовували свої шабаші.

Сьогодні на Лисій горі можна подивитися Форт позаминулого століття, язичницьке капище, русло річки Либідь, ландшафтний заповідник і урбаністичні панорами Києва.

Актівський каньйон

Ще одне унікальне і водночас малолюдне місце розташоване у Миколаївській області. Актівський каньйон називають Каньйоном Диявола або Малим Кримом. Він є частиною Національного природного парку Бузький Гард.

Висота скель досягає 40-50 м, а площа займає понад 250 га. Весною, окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату.

Тунель кохання

Це одна з найромантичніших локацій України, яка розташована поблизу селища Клевань, на Рівненщині. Тунель являє собою зелений коридор довжиною 5 км, створений деревами, що вишикувались у арку ідеальної округлої форми.

А залізничні рейки лише доповнюють красивий ландшафт. Тут часто організовують фотосесії закоханих пар.

Дністровський каньйон

Цей каньйон утворений річкою Дністер і розташований на кордоні 4 областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької.

Пам’ятка природи вражає скелями, вік яких понад 400 млн років, численними водоспадами, листяними та сосновими лісами, цілющими джерелами, а також різноманіттям флори та фауни.

Бакота

Це затоплене село у Хмельницькій області, яке відрізняється дивовижною природою.

Заповідник оточують скелі, завдяки чому це місце має свій унікальний мікроклімат. Тут можна рибалити, замовляти екскурсії на теплоході або просто вибратися на скелі й насолоджуватися краєвидами.