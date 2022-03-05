Іноземці масово бронюють житло в Україні через сервіс Airbnb. Вони не планують приїжджати, а просто хочуть підтримати українців грошима в період повномасштабної війни з Росією.

За словами генерального директора Airbnb Брайана Ческі, за 48 годин уже зібрали $1,9 млн.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That’s $1.9M going to Hosts in need Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo — Brian Chesky ???????? (@bchesky) March 4, 2022

На 2-3 березня в Україні було заброньовано близько 61 тис. ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже три чверті від загальної кількості бронювань.

Сервіс оренди житла Airbnb у свою чергу тимчасово відмовився від комісійних платежів із гостей та господарів під час бронювання в Україні.

Раніше ми писали, що компанія Airbnb забезпечить 100 тис. біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Керівники сервісу надіслали листи лідерам по всій Європі, зокрема у Польщу та Німеччину, Угорщину та Румунію, пропонуючи допомогу у прийнятті біженців у межах своїх кордонів.