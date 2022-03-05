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Іноземці масово бронюють житло на Airbnb в Україні, не плануючи приїжджати

5 Березня 2022, 23:29
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
сервіс оренди житла airbnb
Джерело: Depositphotos

Іноземці масово бронюють житло в Україні через сервіс Airbnb. Вони не планують приїжджати, а просто хочуть підтримати українців грошима в період повномасштабної війни з Росією.

За словами генерального директора Airbnb Брайана Ческі, за 48 годин уже зібрали $1,9 млн.

На 2-3 березня в Україні було заброньовано близько 61 тис. ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже три чверті від загальної кількості бронювань.

Сервіс оренди житла Airbnb у свою чергу тимчасово відмовився від комісійних платежів із гостей та господарів під час бронювання в Україні.

Раніше ми писали, що компанія Airbnb забезпечить 100 тис. біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Керівники сервісу надіслали листи лідерам по всій Європі, зокрема у Польщу та Німеччину, Угорщину та Румунію, пропонуючи допомогу у прийнятті біженців у межах своїх кордонів.

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Теги
Війна в Україні , Оренда житла
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