Іноземці масово бронюють житло в Україні через сервіс Airbnb. Вони не планують приїжджати, а просто хочуть підтримати українців грошима в період повномасштабної війни з Росією.

За словами генерального директора Airbnb Брайана Ческі, за 48 годин уже зібрали $1,9 млн.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That’s $1.9M going to Hosts in need

Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo

— Brian Chesky ???????? (@bchesky) March 4, 2022