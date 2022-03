Иностранцы массово бронируют жилье в Украине через сервис Airbnb. Они не планируют приезжать, а просто хотят поддержать украинцев деньгами в период полномасштабной войны с Россией.

По словам генерального директора Airbnb Брайана Чески, за 48 часов уже собрали $1,9 млн.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That’s $1.9M going to Hosts in need

Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo

— Brian Chesky ???????? (@bchesky) March 4, 2022