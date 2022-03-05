Иностранцы массово бронируют жилье в Украине через сервис Airbnb. Они не планируют приезжать, а просто хотят поддержать украинцев деньгами в период полномасштабной войны с Россией.

По словам генерального директора Airbnb Брайана Чески, за 48 часов уже собрали $1,9 млн.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That’s $1.9M going to Hosts in need Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo — Brian Chesky ???????? (@bchesky) March 4, 2022

На 2-3 марта в Украине было забронировано около 61 тыс. ночей. На пользователей в США, Великобритании и Канаде приходится почти три четверти общего количества бронирований.

Сервис аренды жилья Airbnb, в свою очередь, временно отказался от комиссионных платежей с гостей и хозяев во время бронирования в Украине.

Ранее мы писали, что компания Airbnb обеспечит 100 тыс. беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах.

Руководители сервиса направили письма лидерам по всей Европе, в частности, в Польшу и Германию, Венгрию и Румынию, предлагая помощь в принятии беженцев в пределах своих границ.