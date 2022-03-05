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Иностранцы массово бронируют жилье на Airbnb в Украине, не планируя приезжать

5 марта 2022, 23:29
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
сервіс оренди житла airbnb
Источник: Depositphotos

Иностранцы массово бронируют жилье в Украине через сервис Airbnb. Они не планируют приезжать, а просто хотят поддержать украинцев деньгами в период полномасштабной войны с Россией.

По словам генерального директора Airbnb Брайана Чески, за 48 часов уже собрали $1,9 млн.

На 2-3 марта в Украине было забронировано около 61 тыс. ночей. На пользователей в США, Великобритании и Канаде приходится почти три четверти общего количества бронирований.

Сервис аренды жилья Airbnb, в свою очередь, временно отказался от комиссионных платежей с гостей и хозяев во время бронирования в Украине.

Ранее мы писали, что компания Airbnb обеспечит 100 тыс. беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах.

Руководители сервиса направили письма лидерам по всей Европе, в частности, в Польшу и Германию, Венгрию и Румынию, предлагая помощь в принятии беженцев в пределах своих границ.

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Теги
Війна в Україні , Оренда житла
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