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AirBnb надасть безкоштовне житло для 100 тис. біженців з України

28 Лютого 2022, 18:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Жилье
Джерело: Depositphotos

Компанія Airbnb забезпечить 100 тис. біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Про це повідомляється у блозі сервісу.

– Підтримка буде фінансуватись Airbnb, Inc., спонсорами Фонду біженців Airbnb.org, а також “щедрістю господарів”, – повідомляється на сайті компанії.

Керівники сервісу надіслали листи лідерам по всій Європі, включаючи Польщу та Німеччину, Угорщину та Румунію, пропонуючи допомогу у прийнятті біженців у межах своїх кордонів.

Поки Airbnb.org зобов’язується надати короткострокове житло до 100 тис. біженців з України, але також буде тісно співпрацювати з урядами країн, щоб задовольнити всі потреби.

Весь процес буде здійснюватися на основі незалежної некомерційної організації, яка покликана сприяти тимчасовому перебуванню людей у ​​моменти кризи. Відомо, що Airbnb.org вже допомогла понад 21 тис. афганським біженцям, і наразі житло отримають ще 100 тис. українців.

– Ми знаємо, що власники житла та гості на Airbnb по всьому світу будуть готові встати та підтримати ці масштабні зусилля щодо надання допомоги тим, хто залишає Україну, – повідомляється компанія.

Зараз багато великих компаній та сервісів всіляко допомагають Україні захищати свою територію від окупантів РФ. Так, навіть корпорація Meta намагається всіляко боротися із пропагандою Росії в Instagram, Facebook та WhatsApp, а також захистити українських користувачів від зломів та спаму.

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