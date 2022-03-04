Відома американська акторка Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером підтримали Україну за допомогою відео. Зірка заявила, що вона пишається тим, що є українкою.

Пара також додала, що збирається пожертвувати $3 млн на гуманітарну допомогу Україні, а також самостійно збирають додаткові кошти для нашої країни – йдеться про $30 млн.

– Наший збір коштів через сервіс GoFundMe допоможе українським біженцям. Фонд буде направлений Flexport.org та Airbnb.org, які активно займаються наданням гуманітарної допомоги українцям, – повідомляє пара на відео.

Це далеко не перші пожертвування відомих особистостей – на початку березня навіть Королева Єлизавета ІІ підтримала нашу країну фінансово. Щоправда, про точну суму не повідомляється – благодійна організація DEC подякувала Єлизаветі II за щедру пожертву. Один з керівників компанії описав ситуацію в Україні як одну з “найжахливіших, яку він коли-небудь бачив”.

3 березня український музикант Дмитро Шуров, відомий під творчим псевдонімом Pianoбой, перерахував 100 тис. гривень на потреби Збройних Сил України. За його словами, ця сума не перша та не остання за цей тиждень.