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Через 13 років: Disney опублікували трейлер 2 частини Аватару

10 Травня 2022, 13:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через 13 років: Disney опублікували трейлер 2 частини Аватару

Студія Disney опублікувала в мережі перший тизер-трейлер Аватар: Шлях води. Раніше його показували тільки в кінотеатрах перед сеансами фільму Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля.

Варто зазначити, що перша частина Аватару, режисера Джеймса Кемерона, стала найкасовішим фільмом в історії кіно. Друга частина стрічки вийде через 13 років після першої – у грудні 2022 року.

У сюжеті Аватар: Шлях води – історія про сім’ю Саллі. В продовженні покажуть неприємності, з якими вони стикалися, битви, в яких боролися. Не обійдеться і без відомої підводної планети Пандора.

У кінострічці знялися Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, Мішель Йео, Еді Фалько, Стівен Ланг, Джованні Рібісі, Уна Чаплін, Джермейн Клемент та інші.

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Теги
Аватар, Трейлер
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