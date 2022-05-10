Студія Disney опублікувала в мережі перший тизер-трейлер Аватар: Шлях води. Раніше його показували тільки в кінотеатрах перед сеансами фільму Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля.

Варто зазначити, що перша частина Аватару, режисера Джеймса Кемерона, стала найкасовішим фільмом в історії кіно. Друга частина стрічки вийде через 13 років після першої – у грудні 2022 року.

У сюжеті Аватар: Шлях води – історія про сім’ю Саллі. В продовженні покажуть неприємності, з якими вони стикалися, битви, в яких боролися. Не обійдеться і без відомої підводної планети Пандора.

У кінострічці знялися Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, Мішель Йео, Еді Фалько, Стівен Ланг, Джованні Рібісі, Уна Чаплін, Джермейн Клемент та інші.