Компанія Disney випустила дебютний тизер нового фільму свого культового мультфільму Піноккіо. Режисером картини виступив легендарний Роберт Земекіс, який зняв Фореста Гампа та Назад у майбутнє.

Фільм повністю слідує класичній історії – різьбяр по дереву Джеппетто загадує бажання під час падіння зірки. Блакитна Фея почула його прохання та оживляє дерев’яну ляльку хлопчика – Піноккіо. Цвіркун на ім’я Джиміні стає його совістю — щоб остаточно ожити та стати хлопчиком, Піноккіо необхідно довести чистоту серця та доброту душі.

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Акторський склад включає і всесвітньо відомих зірок – Том Генкс, Люк Еванс і Бенджамін Еван Ейнсворт. Музичний супровід має бути на найвищому рівні – за це у фільмі відповідав композитор Алан Сільвестрі, який також працював над Полярним експресом та Назад у майбутнє.

Прем’єра Піноккіо запланована на 8 вересня – окрім кінотеатрів, картина також буде доступною і на стримінговій платформі Disney+.

Фільм був анонсований ще у 2015 році – над сценарієм працювали до 2018 року. Після цього розпочався відбір акторів у форматі кастингу, але через Covid-19 виробництво картини довелося відкласти. На це також вплинув і провальний фільм Дамбо, який не зміг озолотити своїх творців.