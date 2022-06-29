Автобусні тури до Європи з України: напрямки та ціни 2022

Нині в Україні призупинене авіасполучення, тому українці можуть виїхати у відпустку за кордон винятково автівкою, автобусом або ж залізницею через сусідні країни, а це доволі довго. Закладати на неї варто щонайменше тиждень, адже на дорогу туди-назад у вас піде близько двох діб.

Звісно, найпростішим буде варіант проведення відпустки у сусідній з Україною державі, особливо коли ви обмежені у часі. Факти ICTV підготували перелік популярних і бюджетних автобусних турів з України до Європи.

Серед переваг автобусних турів – достатньо низька ціна. Крім того, маршрут планується ретельно, тому подорож буде насичена і дозволить туристу побачити аж ніяк не одну країну.

Зараз дивляться

Бюджетні автобусні тури до Європи – куди поїхати

Румунія

Чого вартий тільки замок Дракули, замок Пелеш – літня резиденція румунських королів, що розташований біля міста Сіная на півдні Румунії.

Також є соляна копальня у місті Турда. Вона внесена до списку 25 незвичайних визначних пам’яток на Землі, про існування яких туристи не підозрювали.

Ціна за вхідний квиток: €6 повний, €3 – студентський.

Загалом ціни не набагато вищі, ніж в Україні. Наприклад, піца за €2,5, кебаби та різні супи можна знайти за €2-2,5. У супермаркетах ціни на 10-15% вищі, ніж в Україні.

Вартість туру: 7 днів обійдуться у щонайменше €120. У вартість входить: проїзд автобусом єврокласу; супровід керівником групи; проживання по маршруту: готель 3*; сніданки в готелі; оглядова екскурсія по м. Бухарест; страхування.

Угорщина

Звісно, найбільш розкручене місто Угорщини – Будапешт. Це справжній курорт, де є понад 80 термальних вод. Ще там є найстаріше метро в континентальній Європі, залізниця, де працюють діти, найдовший у світі трамвай, автобус-амфібія, унікальні “бари в руїнах” та два історичних центри.

Екскурсоводи радять побувати у місті Токай – центрі знаного виноробного регіону. Секрети виготовлення незрівнянного білого десертного вина тут бережуть з XVII століття.

А ще за сотню кілометрів від столиці розміщене найбільше у Східній Європі озеро Балатон. Його кличуть “угорським морем”.

Щодо цін, то особливої різниці з Україною немає. Обід у кав’ярні в середньому обійдеться у 120 грн.

Вартість туру: за 7 днів доведеться сплатити від €100. У цю суму входить: одна екскурсія; супровід керівником групи; проживання по маршруту: готель 3*; сніданки; оглядова екскурсія по Будапешту; страхування.

Словаччина

Країна, де теж є, на що подивитися. Варто відвідати Братиславу, Кошице, Попрад.

Банська Штявниця або “срібне місто” – одне з найкрасивіших місць в Словаччині! Історичний центр міста з більш ніж 360 пам’ятками внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Рівень цін в Словаччині один із найнижчих в Європі – його багато в чому можна порівняти з українським. Звісно, найдешевше скуплятися на ринках та в супермаркетах. Середня вартість обіду в недорогому закладі – 160 грн.

Вартість туру: за 6 днів доведеться сплатити від €120. У цю суму входить одна екскурсія, проживання в готелі, сніданки.

Польща

Країна межує із заходом України, і шлях до найближчих міст не займає багато часу.

Власникам біометричних паспортів не знадобиться віза завдяки вільному в’їзду на територію держав-членів ЄС. Але це не єдині причини, чому варто купити автобусний тур до Польщі.

Насамперед країна цікава старовинною архітектурою – спадщиною епохи королів. У Кракові, Варшаві, Гданську розташовані мальовничі палаци, будинки, площі і парки.

Вартість турів: автобусні тури з Києва можуть бути без нічних переїздів та з ними, вартість від €110 за тур, тривалість такої подорожі може тривати від 7 днів до 10.

Популярні також автобусні тури до Чехії, Франції, Австрії, Венеції, Німеччини та Італії. Однак і ціна в ці країни буде дещо більшою.

Важливо! Вартість кожного окремого туру варто узгоджувати із туристичною компанією, де купуєте поїздку.

В умовах війни можливі також форс-мажори. Через обстріл інфраструктури та черги на прикордонному контролі під час поїздки варто враховувати ймовірні затримки руху. Тож сміливо можете закладати додаткові три-чотири години до маршруту.

Що варто взяти з собою до автобусу, аби подорож була комфортною

Серед мінусів автобусних турів – нічні переїзди. Щоб було зручніше спати в кріслі, захопіть в дорогу “водійську” подушку під шию. Також варто взяти:

зручний одяг і хоча б один теплий светр чи плед;

взуття без підборів, а також вовняні шкарпетки чи капці, щоб ноги відпочивали після тривалих екскурсій;

парасольку на випадок негоди або легкий плащ-дощовик;

не зайвим буде взяти з собою льодяники (оскільки специфічне повітря під час автобусних переїздів та на стоянках під час зупинок може викликати першіння в горлі);

в цілях особистої гігієни не зайвим буде взяти декілька паковань вологих серветок;

продукти харчування тривалого зберігання (сухе печиво, сухофрукти, горіхи, супи швидкого приготування, шоколад , вакуумну нарізку), чай і каву в пакетиках;

кружку з ручкою (керамічну або пластмасову) для окропу, ложку, відкривачку;

засоби гігієни (рушничок, зубну щітку, серветки – усім цим можна скористатися у санвузлах на стоянках);

аптечку з найбільш необхідними ліками: від головного болю, від болю у шлунку тощо.

Натомість не варто брати з собою більше ніж один блок сигарет, понад 1 літр міцних спиртних напоїв, дорогі прикраси.

Увесь свій багаж варто розділити на дві частини, найнеобхідніше – паспорт, продукти, деякі предмети одягу та гігієни – візьміть з собою в салон автобусу. Решту покладіть у багажне відділення, адже вам буде потрібний простір.