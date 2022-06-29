Сейчас в Украине приостановлено авиасообщение, поэтому украинцы могут выехать в отпуск за границу исключительно автомобилем, автобусом или железной дорогой через соседние страны, а это довольно долго. Закладывать на нее стоит минимум неделю, ведь на дорогу туда-обратно у вас уйдет около двух суток.

Конечно, самый простой вариант проведения отпуска — в соседнем с Украиной государстве, особенно когда вы ограничены во времени. Факты ICTV подготовили список популярных и бюджетных автобусных туров из Украины в Европу.

Среди преимуществ автобусных туров достаточно низкая цена. Кроме того, маршрут планируется тщательно, поэтому путешествие будет насыщенным и позволит туристу увидеть не одну страну.

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Румыния

Чего стоит только замок Дракулы, замок Пелеш – летняя резиденция румынских королей, расположенная у города Синая на юге Румынии.

Также есть соляной рудник в городе Турда. Он внесен в список 25 необычных достопримечательностей на Земле, о существовании которых туристы не подозревали.

Цена за входной билет: €6 полный, €3 – студенческий.

В целом цены не намного выше, чем в Украине. Например, пицца за €2.,5, кебабы и разные супы можно найти за €2-2,5. В супермаркетах цены на 10-15% выше, чем в Украине.

Стоимость тура: 7 дней обойдутся не менее чем в €120. В стоимость тура входит: проезд в автобусе еврокласса; сопровождение руководителем группы; проживание по маршруту: гостиница 3*; завтраки в отеле; обзорная экскурсия по Бухаресту; страхование.

Венгрия

Конечно, самый раскрученный город Венгрии – Будапешт. Это настоящий курорт, где есть более 80 термальных вод.

Еще там есть старейшее метро в континентальной Европе, железная дорога, где работают дети, самый длинный в мире трамвай, автобус-амфибия, уникальные “бары в руинах” и два исторических центра.

Экскурсоводы советуют побывать в городе Токай — центре известного винодельческого региона. Секреты изготовления несравненного белого десертного вина здесь хранят с XVII века.

А еще в сотне километров от столицы расположено самое большое в Восточной Европе озеро Балатон. Его зовут “венгерским морем”.

Что касается цен, то особой разницы с Украиной нет. Обед в кафе в среднем обойдется в 120 грн.

Стоимость тура: за 7 дней придется оплатить €100. В эту сумму входит: одна экскурсия; сопровождение руководителем группы; проживание по маршруту: гостиница 3*; завтраки; обзорная экскурсия по Будапешту; страхование.

Словакия

Страна, где тоже есть, что посмотреть. Следует посетить Братиславу, Кошице, Попрад.

Банская Штявница или “серебряный город” – одно из самых красивых мест в Словакии! Исторический центр города с более чем 360 достопримечательностями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уровень цен в Словакии один из самых низких в Европе – он во многом сравним с украинским. Конечно, дешевле всего скупаться на рынках и в супермаркетах. Средняя стоимость обеда в недорогом заведении – 160 грн.

Стоимость тура: за 6 дней придется оплатить €120. В эту сумму входит одна экскурсия, проживание в отеле, завтраки.

Польша

Страна граничит с западом Украины, и дорога в ближайшие города не занимает много времени.

Владельцам биометрических паспортов не понадобится виза благодаря свободному въезду на территорию государств-членов ЕС. Но это не единственные причины, почему стоит купить автобусный тур в Польшу.

Прежде всего, страна интересна старинной архитектурой – наследием эпохи королей. В Кракове, Варшаве, Гданьске расположены живописные дворцы, дома, площади и парки.

Стоимость туров: автобусные туры из Киева могут быть без ночных переездов и с ними, стоимость от €110 за тур, продолжительность такого путешествия может занять от 7 дней до 10.

Популярны также автобусные туры в Чехию, Францию, Австрию, Венецию, Германию и Италию. Однако и цена в эти страны будет несколько больше.

Важно! Стоимость каждого отдельного тура следует согласовывать с туристической компанией, где приобретаете поездку.

В условиях войны возможны также форс-мажоры. Из-за обстрела инфраструктуры и очереди на пограничном контроле во время поездки следует учитывать вероятные задержки движения. Так что смело можете закладывать дополнительные три-четыре часа к маршруту.

Что стоит взять с собой в автобус, чтобы путешествие было комфортным

Среди минусов автобусных туров – ночные переезды. Чтобы было удобнее спать в кресле, захватите в дорогу “водительскую” подушку под шею. Также следует взять:

удобную одежду и хотя бы один теплый свитер или плед;

обувь без каблука, а также шерстяные носки или тапочки, чтобы ноги отдыхали после длительных экскурсий;

зонтик на случай непогоды или легкий плащ-дождевик;

не лишним будет взять с собой леденцы (так как специфический воздух во время автобусных переездов и на стоянках во время остановок может вызвать першение в горле);

в целях личной гигиены не лишним будет взять несколько упаковок влажных салфеток;

продукты питания длительного хранения (сухое печенье, сухофрукты, орехи, супы быстрого приготовления, шоколад, вакуумную нарезку), чай и кофе в пакетиках;

кружку с ручкой (керамическую или пластмассовую) для кипятка, ложку, открывалку;

средства гигиены (полотенце, зубную щетку, салфетки – всем этим можно воспользоваться в санузлах на стоянках);

аптечку с самым необходимым лекарством: от головной боли, от боли в желудке и т. д.

В то же время не стоит брать с собой больше одного блока сигарет, более 1 литра крепких спиртных напитков, дорогие украшения.

Весь свой багаж следует разделить на две части, самое необходимое – паспорт, продукты, некоторые предметы одежды и гигиены – возьмите с собой в салон автобуса. Остальное положите в багажное отделение, ведь вам потребуется пространство.