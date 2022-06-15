Туреччина – одна з найпопулярніших країн серед українських туристів. Це чудове поєднання моря та гір. Летіти швидко, ціни – на різний гаманець. Більшість готелів пропонують своїм туристам відпочинок All inclusive, тобто все включено. Але є один нюанс – турецькі курорти популярні і серед росіян.

Тож ми вирішили дізнатися, як в умовах війни українцям подорожувати до Туреччини, з огляду на те, що українські аеропорти тимчасово не працюють. І чи можна відпочити, не перетинаючись із росіянами.

Як українцям потрапити на відпочинок до Туреччини

Якщо ви перебуваєте за кордоном, дістатися курортів Туреччини зручно літаком. З України до найближчого аеропорту можна доїхати автобусом.

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За словами турагентки Аліни Кошевої, зараз для вильоту найчастіше обирають аеропорти Кишинева, Варшави та Кракова. Також літають із Відня та Риги.

Наприклад, із Києва до аеропорту Кишинева курсує автобус через великі міста, який може забрати туристів і з інших регіонів. Автобус відправляється зі столиці, наступна зупинка Житомир, далі Вінниця, Кам’янець-Подільський – Кишинів. Або ще один варіант – із Дніпра через Кривий Ріг, Кропивницький, Умань та Одесу, кінцева – Кишинів.

– Варто розуміти, що польоти з інших країн будуть дорожчими, ніж були з України. Тож цей фактор трохи впливає на ціну путівки. Якщо раніше родина літала на відпочинок, припустимо, за €800, то нині до цієї суми потрібно додати ще €150-200, – застерігає турагентка.

У Туреччину не потрібна віза, з українським закордонним біометричним паспортом там можна перебувати не більше трьох місяців. Що стосується Covid-19, нині світ дещо оговтався від цієї недуги, тож ані сертифіката, ані тесту робити не потрібно. Звісно, ця інформація може змінюватися у зв’язку з епідемічною ситуацією.

Найпопулярнішими містами для відпочинку в Туреччині залишаються Кемер, Аланья, Сіде, Мармарис, Анталія, Бодрум, і звісно, столиця Стамбул.

Людям, які не хочуть багато часу витрачати на дорогу, підійдуть курорти Анталії – містечко розташоване всього за 12 км від аеропорту, тож трансфер до готелю займає лише 20-30 хвилин. Природа там дивовижна. Центральні райони Анталії скелясті та ніби терасами спускаються до пляжів Середземного моря. Регіон дуже колоритний, там багато цікавих місць.

Ще один мальовничий курорт – Сіде. Він за 75 км від найближчого аеропорту, тому трансфер до готелів займатиме не менше години. Це затишний зелений півострів, з апельсиновими садами та сосновими лісами, та широкі піщані пляжі, які омиває Середземне море. Одна з родзинок – там добре зберігся грецький амфітеатр.

Бодрум – столиця клубного життя Туреччини. Він розташований за 36 км від аеропорту Даламана. Цей курорт більше підійде для молоді, що полюбляє дискотеки та нічні клуби. Бодрум складається із двох частин. Східної – з довгим, вузьким але зручним пляжем, різноманітними барами, ресторанами та клубами. І західної – тут розміщений яхт-клуб. А завдяки доволі частим вітрам цей курорт – ще й гарне місце для прихильників серфінгу та інших водних видів спорту.

Що варто побачити у Туреччині

Місце, яке необхідно відвідати – Памуккале. Це диво природи та культурний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Геотермальні джерела, з температурою води 36°C, що мають цілющі властивості. Навіть одноразове купання у них добре впливає на організм: покращує стан шкіри, знімає втому і м’язову напругу. Екскурсія з Анталії коштує від $35. Ціна змінюється залежно від відстані до вашого готелю.

Демре, Міра, Кеково – одна з найпопулярніших розважально-пізнавальних екскурсій. Вартість: $35 за дорослого та $20 за дитину. Спочатку туристів везуть автобусом у порт, далі на яхті показують затонуле місто Кеково. Через прозоре дно можна буде побачити залишки від стін будинків, предмети побуту та старовинні колони. Потім знову автобусом вас відвезуть до античного міста Міра, що було засноване у V столітті. Його найголовнішою пам’яткою є римський амфітеатр, який містив близько 10 тис. глядачів та добре зберігся до наших часів – там і досі проводять концерти. Наступна зупинка – містечко Демре, де розташована унікальна Церква Миколи Чудотворця, куди приїжджають паломники з усього світу.

Для любителів екстремального відпочинку у Туреччині є багато розваг. Рафтинг гірськими річками буде коштувати від $20, а політ на параплані – від $80.

Лайфхак для туристів: у готелях гіди завжди пропонують екскурсії дорожче. Якщо трошки поторгуватися, можна знизити ціну на $5-10. Ще більше зекономити можна, придбавши, наприклад, прогулянку на яхті у місцевих екскурсоводів. Зазвичай біля готелів багато яток із пропозиціями різних розваг та екскурсій. Ціни завжди нижчі, втім, тут треба бути обережними, щоб вас не надурили. Краще перед купівлею пошукати в інтернеті відгуки про фірми, що надають послуги.

€700 за відпочинок без росіян

За статистикою 2021 року, переважна кількість відпочивальників у Туреччині – росіяни. Однак у зв’язку з військовою агресією проти України все більше готельєрів, як і у всьому світі, відмовляються від російських туристів. Турагентка Аліна Кошева зробила добірку готелів, де можна відпочити без росіян.

Коштуватиме такий відпочинок від €650-700. Вартість вказана за особу при двомісному розміщенні, з урахуванням перельоту, проживання, харчування, трансферу в готель і назад. Ціни можуть варіюватися.

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club

TT Belek Imperial 5

TT Hotels Pegasos World 5

TT Hotels Pegasos Royal 5

Miramare Queen Hotel 5*

Miramare beach Hotel 5*

Trendy Lara 5*

Trendy Palm Beach 5*

Trendy Side Beach 4*

TT Belek Imperial 5*

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos World 5*

TUI Blue Barut Andiz (ex.Barut Sensimar Andiz) 4*

TUI Blue Palm Garden 5*

TUI Blue Pasha Bay 5*

TUI Blue Sherwood Belek (Adults Only 16+) 5*

Також чимало турецьких готелів пропонують бюджетні тури для українських біженців. Наприклад, путівку на місяць у тризірковому готелі, на двох дорослих і дитину до 12 років, можна знайти за 18-20 тис. грн. У цю суму входить проживання та харчування. Добиратися людям потрібно власним ходом.