Туристичні компанії Києва та Львова вже пропонують тури на Волинь. Чекають на гостей влітку і на Шацьких озерах. Там завершуються останні приготування – причепурили пляжі, навели лад на базах відпочинку, в готелях і зелених садибах. А їх у приозерному краї – тисячі.

Щороку тут відпочиває до 300 тис. людей з усієї України, і ще торік приїздили поляки та білоруси. Утім, цього сезону туристів очікують утричі менше, зважаючи на повномасштабне вторгнення та напружену ситуацію на кордоні з Білоруссю.

– Цей сезон на Шацьких озерах буде надзвичайно складним. І поки навіть важко спрогнозувати, скільки людей приїде. Тим не менш, турами на Світязь люди з інших областей уже цікавляться, хоча і в рази менше, ніж зазвичай. Однак бази відпочинку вже готові до зустрічі туристів, запускається і місцевий бізнес – це кафе, ресторани, магазини. Маємо надію, що економіка області від туризму щось таки отримає. Тоді ми зможемо і підтримати армію, і зробити якісь речі для розвитку туризму нашого краю, – розповів Фактам консультант із питань туризму відділу гуманітарної та соціально-культурної сфери Волинської обласної ради Станіслав Ольшевський.

Цього сезону – акцент на безпеку людей. У районі облаштували укриття, про які гостям розкажуть уже на місці. Перш ніж обирати базу відпочинку, варто поцікавитися у господарів заздалегідь, чи є у них де сховатися під час повітряної тривоги, та чи є там усе необхідне.

Зараз дивляться

З огляду на ситуацію, усі культурно-масові та розважальні заходи, які зазвичай проводять для туристів влітку, під забороною.

Ціни на проживання залишаються приблизно на тому самому рівні, що й торік. У будиночках із мінімальними умовами за кількасот метрів від озера житло коштує від 200 грн за людину.

Утричі менше людей та обмеження на розваги: скільки коштуватиме відпочинок на Світязі 2022 / 5 зображень

Якщо винаймати номер у котеджі, це вартуватиме від 500 до 1500 грн.

Утричі менше людей та обмеження на розваги: скільки коштуватиме відпочинок на Світязі 2022 / 12 зображень

Не підіймати ціну за житло закликає місцевих і влада, аби не відлякувати відпочивальників. А от відпочити з наметами цього року не вдасться. Місця для цього через необхідність заходів безпеки не облаштовуватимуть.

Обмежать відпочивальників і у розвагах. Шанувальникам лісових прогулянок доведеться від цього відмовитися. Зокрема, й ходити до лісу за ягодами та грибами, на які приозерний край щедрий, не можна. Діє заборона Волинської обласної військової адміністрації на відвідування лісів у прикордонних районах.

А от активні розваги для відпочивальників будуть доступними та різноманітними. Правда, також із певними обмеженнями.

Туристам пропонують декілька варіантів. Так, найдешевша екскурсія Шацькими озерами, під час якої можна познайомитись з регіоном Шацького поозер’я, коштуватиме 300 грн на людину.

Екскурсія на позашляховику вартує 500 грн, а сплавитися на байдарках “поліськими джунглями” коштуватиме 600 грн із людини і триватиме до чотирьох годин.

Утричі менше людей та обмеження на розваги: скільки коштуватиме відпочинок на Світязі 2022 / 2 зображення

Однак є нюанси для тих, хто поплавати на байдарках захоче сам, без екскурсії чи інструктора.

– Не можна сплавлятися біля кордону, під мостами. Тому варто попередньо спланувати маршрут, попередити громаду, де ви це плануєте робити. Це відповідальність організаторів. Ліпше довірити такі заходи тим, хто знає, як це правильно організувати, – пояснює Станіслав Ольшевський.

У будь-якому разі для відпочивальників є яскраві та захоплюючі маршрути, а головне – безпечні.

Утричі менше людей та обмеження на розваги: скільки коштуватиме відпочинок на Світязі 2022 / 3 зображення

Дістатися, приміром, із Києва до Світязя можна з пересадкою. Вартість квитка на автобус із Києва до Луцька – від 400 грн, ще 150 грн вартуватиме проїзд із Луцька до Шацька. Доїхати зі столиці до Ковеля можна й потягом, а тоді пересісти на автобус до Шацька або села Світязь. Якщо подорожувати власним автомобілем, слід запастися пальним. Відстань від столиці до Світязя – майже 600 км. А ще треба мати при собі документи, адже на дорогах розташовані блок-пости.

Зазвичай літній туристичний сезон на Шацьких озерах стартує у червні та триває аж до вересня. Більшість відпочивальників обирають саме озеро Світязь. Там чиста, прозора та цілюща вода. А через мілководдя поблизу берега там полюбляють відпочивати родини з маленькими дітками. Отже, кожен знайде місце та спосіб відпочити на свій гаманець – поніжитися на сонці та бодай на мить відволіктися від важких думок.