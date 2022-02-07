У наш час все більше людей воліють працювати віддалено, особливо якщо сфера діяльності це дозволяє. Такий спосіб дає більше можливостей, а також заощаджує час та гроші, витрачені на дорогу.

Люди, які працюють на віддаленні, можуть подорожувати, працювати на інші міста, закордонні компанії та створювати собі ті зручності, які хочуть. Факти ICTV вирішили проаналізувати, чи варто їхати до Рівного для роботи на віддаленні. Про житло, ціни та особливості міста – далі в матеріалі.

Рівне – миле та спокійне місто на північному заході України, розташоване на річці Устя. Визначних пам’яток у місті небагато, оскільки воно невеликих розмірів, проте все одно є на що подивитися. Тут є все необхідне для життя та дозвілля – театри, музеї, філармонія, кінотеатри, ресторани тощо.

Крім того, Рівне є важливим вузлом залізничних і автомобільних доріг.

Рівне припаде до душі тим, хто не любить метушні, а віддає перевагу спокійному способу життя.

Клімат міста помірно континентальний. Середня температура повітря взимку в Рівному становить -6°С, влітку +24°С.

Житло

Перше питання, яке постає в разі переїзду в нове місто – житло. Ціни на апартаменти у Рівному дешевші, ніж, наприклад, у Києві чи у Львові. Однокімнатну квартиру можна винайняти за 2,3-5 тис. грн на місяць.

Житло з сучасним ремонтом обійдеться дорожче – 5,5-9 тис. грн на місяць.

Заробітна плата

За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата мешканців Рівного в 2021 році досягла позначки 17 тис. грн.

Варто зазначити, що в Києві у грудні 2021 року було зафіксовано середню зарплату – 26 759 грн, а у Львові, що по сусідству з Рівним – 15 тис. грн.

Громадський транспорт

Проїзд у тролейбусі коштує 6 грн, у маршрутці – 8 грн. Ще навесні 2021 року вартість громадського транспорту була на 2 грн дешевшою.

Безкоштовний проїзд поширюється на ті категорії населення, які мають таке право відповідно до низки законів України.

Ціни на оренду авто та бензин

Якщо у вас є право керувати автомобілем, але немає особистої автівки, її завжди можна взяти в оренду.

Вартість машини на 1-2 дні стартує від $31 (867,30 грн). Також можна взяти авто на місяць – $682 (19 080,50 грн), тоді вартість доби буде – $22 (615,50 грн).

Щодо бензину, в середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 35,73 грн, за дизель – 32,37 грн. А-92 коштуватиме водіям 32,35 грн, а газ – 18,67 грн.

Ціни на їжу в Рівному

Щодо цін на продукти, то в Рівному вони подібні до цін в інших українських містах.

Вода, 0,33 л – 10,74 грн;

Молоко, 1 л – 21,12 грн;

Буханець свіжого білого хліба, 0,5 кг – 11,48 грн;

Білий рис, 1 кг – 28,46 грн;

Яйця, 12 штук – 28,20 грн;

Місцевий сир, 1 кг – 172 грн;

Куряче філе – 79,59 грн;

Ялов’яча вирізка – 128,86 грн;

Банани, 1 кг – 24,49 грн;

Яблука, 1 кг – 14,76 грн;

Помідори, 1 кг – 30 грн;

Картопля, 1 кг – 11,33 грн;

Цибуля, 1 кг – 10,81 грн;

Середня ціна пляшки вина – 86,44 грн.

Ціни на продукти можуть змінюватись.

Ціни в ресторанах Рівного

У Рівному великий вибір кафе та ресторанів. Так, наприклад, за сніданок у закладі Fortissimo ви заплатите від 73 грн за вівсянку до 173 грн за солоні сирники з дор-блю та лососем. Кава від 20 грн, чай – від 48 грн.

У ресторані Gusto паста з моцарелою коштуватиме вам 129 грн, рамен – 58 грн, цезар із лососем – 188 грн. У ресторані кавказької кухні Kinza суп харчо коштує 76 грн, хачапурі аджарський – 134 грн, хінкалі з сиром сулугуні за одну штуку – 19 грн.

Коворкінг та швидкість інтернету в Рівному

Коворкінг – простір для тих, хто воліє працювати віддалено, проте не любить сидіти вдома. У Рівному таких просторів небагато, проте вони все ж таки є.

Для затишної роботи можна розглянути Простір – наявність інтернету, розеток, чай, кава та велике просторе приміщення. Єдине – ціни потрібно уточнювати по телефону, також необхідно бронювати місце, оскільки прийти без попередження не можна.

Швидкість інтернету в Рівному, а саме скачування – 28,86 Мбіт/с, завантаження – 30,84 Мбіт/с.

Медицина в Рівному

Кожна людина має знати, де вона може отримати медичну допомогу. У Рівному є як державні клініки, так і приватні.

Зокрема, жителі міста радять звернути увагу на такі медичні установи:

Медичний центр Оксфорд Медікал;

Life Clinic;

4D Ultrasound Clinic;

Dermed;

Endoklinik;

Аніко;

Будинок здоров’я;

Alpha Cell.

З 27 січня Рівненська область перейшла в “червону” зону карантину, оскільки був зафіксований сплеск захворюваності на коронавірус. Забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота навчальних закладів, де повністю вакциновано менше 100% працівників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Рівне – звичайне місто на північному заході України. Жити в ньому спокійно і не так дорого, як у великих містах.