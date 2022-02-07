В наше время все больше людей предпочитают работать удаленно, особенно — если сфера деятельности это позволяет. Такой способ дает больше возможностей, а также экономит время и деньги, потраченные на дорогу.

Люди, работающие на удаленке, могут путешествовать, работать на другие города, зарубежные компании и создавать себе те удобства, которые хотят. Факты ICTV решили проанализировать, стоит ли ехать в Ровно для работы на удаленке. О жилье, ценах и особенностях города — далее в материале.

Ровно — милый и спокойный город на северо-западе Украины, расположенный на реке Устье. Достопримечательностей в городе немного, поскольку он небольших размеров, однако все равно есть на что посмотреть. Здесь есть все необходимое для жизни и досуга — театры, музеи, филармония, кинотеатры, рестораны и многое другое.

Кроме того, Ровно является важным узлом железнодорожных и автомобильных дорог.

Ровно придется по душе тем, кто не любит суматоху, а предпочитает более спокойный образ жизни.

Климат города умеренно континентальный. Средняя температура воздуха зимой в Ровно составляет -6°С, летом +24°С.

Жилье

Первый вопрос, который возникает при переезде в новый город — жилье. Цены на апартаменты в Ровно дешевле, чем, к примеру, в Киеве или во Львове. Однокомнатную квартиру можно снять за 2,3-5 тыс. грн в месяц.

Жилье с современным ремонтом обойдется дороже — 5,5-9 тыс. грн в месяц.

Заработная плата

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата жителей Ровно в 2021 году достигла отметки 17 тыс. грн.

Стоит отметить, что в Киеве в декабре 2021 года была зафиксирована средняя зарплата — 26 759 грн, а во Львове, что по соседству с Ровно — 15 тыс. грн.

Общественный транспорт

Проезд в троллейбусе стоит 6 грн, в маршрутке — 8 грн. Еще весной 2021 года стоимость общественного транспорта была на 2 грн дешевле.

Бесплатный проезд распространяется на те категории населения, которые имеют такое право в соответствии с рядом законов Украины.

Цены на аренду авто и бензин

Если у вас есть право водить машину, но нет личного авто, его всегда можно взять в аренду.

Стоимость машины на 1-2 дня стартует от $31 (867,30 грн). Также можно взять авто на месяц — $682 (19 080,50 грн), тогда стоимость суток будет — $22 (615,50 грн).

Что касается бензина, в среднем за литр А-95 на заправке придется отдать 35,73 грн, за дизель — 32,37 грн. А-92 обойдется водителям в 32,35 грн, а газ — 18,67 грн.

Цены на еду в Ровно

Относительно цен на продукты, в Ровно они схожи с ценами в других украинских городах.

Вода, 0,33 л — 10,74 грн;

Молоко, 1 л — 21,12 грн;

Буханка свежего белого хлеба, 0,5 кг — 11,48 грн;

Белый рис, 1 кг — 28,46 грн;

Яйца, 12 штук — 28,20 грн;

Местный сыр, 1 кг — 172 грн;

Куриное филе — 79,59 грн;

Говяжья вырезка — 128,86 грн;

Бананы, 1 кг — 24,49 грн;

Яблоки, 1 кг — 14,76 грн;

Помидоры, 1 кг — 30 грн;

Картофель, 1 кг — 11,33 грн;

Лук, 1 кг — 10,81 грн;

Средняя цена бутылки вина — 86,44 грн.

Цены на продукты могут меняться.

Цены в ресторанах Ровно

В Ровно большой выбор кафе и ресторанов. Так, например, за завтрак в заведении Fortissimo вы заплатите от 73 грн за овсянку до 173 грн за соленые сырники с дор-блю и лососем. Кофе от 20 грн, чай — от 48 грн.

В ресторане Gusto паста с моцареллой обойдется вам в 129 грн, рамен — 58 грн, цезарь с лососем — 188 грн. В ресторане кавказкой кухни Kinza суп харчо стоит 76 грн, хачапури аджарский — 134 грн, хинкали с сыром сулугуни за одну штуку — 19 грн.

Коворкинг и скорость интернета в Ровно

Коворкинг — пространство для тех, кто предпочитает работать удаленно, однако не любит сидеть дома. В Ровно таких пространств немного, однако они все же есть.

Для уютной работы можно рассмотреть Простір — наличие интернета, розеток, чай, кофе и большое просторное помещение. Единственное — цены нужно уточнять по телефону, также необходимо бронировать место, поскольку прийти без предупреждения нельзя.

Скорость интернета в Ровно, а именно скачивания — 28,86 Мбит/с, загрузки — 30,84 Мбит/с.

Медицина в Ровно

Каждый человек должен знать, где он может получить медицинскую помощь. В Ровно есть как государственные клиники, так и частные.

В частности, жители города советуют обратить внимание на следующие медицинские учреждения:

Медицинский центр Оксфорд Медикал;

Life Clinic;

4D Ultrasound Clinic;

Dermed;

Endoklinik;

Анико;

Дом здоровья;

Alpha Cell.

С 27 января Ровенская область перешла в “красную” зону карантина, поскольку был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом. Запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа заведений культуры.

Ровно — обычный город на северо-западе Украины. Жить в нем спокойно и не так дорого как в более крупных городах.