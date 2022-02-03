Пандемія та карантинні обмеження змусили багатьох із нас змінити звичний режим — тепер багато хто працює з дому, і це не вважається капризом лінивого працівника. Багато компаній навіть заохочують таку співпрацю – від цього у виграші всі.

Віддалена робота розв’язала руки тим, хто не хоче довго сидіти на одному місці. Можна активно поєднувати спілкування з колегами та подорожі, навіть у межах України. Факти ICTV розкажуть, чи варто їхати до Чернівців для роботи на віддаленні: все про особливості, ціни, умови.

Чернівці – невелике місто на південному заході України, всього за 40 км від румунського кордону. Його розміри є досить скромними, але культурну цінність неможливо переоцінити – воно вважається центром історичної області Буковина. Тут безліч місць, які варто відвідати як турист.

Чернівці тішать мешканців та відвідувачів міста м’яким кліматом та переважно сонячною погодою. Але варто бути готовим і до похмурої та хмарної погоди.

Житло у Чернівцях

Щоб залишитись у цьому місті на деякий час, варто подумати про житло. Тут оренда 1-кімнатної квартири з євроремонтом, технікою та меблями починається від 3,5 тис. грн. За дорожчі варіанти попросять 6-7 тис. грн на місяць.

Втім, тут люди заробляють набагато менше, ніж мешканці Києва. Так, за даними Держстату, в середньому мешканець Чернівців у грудні 2021 року отримав 14 323 грн, тоді як у столиці – 26 759 грн.

Транспорт у Чернівцях

У Чернівцях немає метро та трамваїв — серед громадського транспорту є тролейбуси й маршрутки. За поїздку на електротранспорті доведеться заплатити 5 грн, а на маршрутках чи автобусах – 7 грн.

Є варіант покататися на орендованому авто. Так, за бюджетні Chevrolet Spark і Ravon2 попросять від 700 грн за день. Якщо брати транспорт на місяць – від 500 грн на день.

Особистий чотириколісний транспорт потребує бензину чи дизеля – на заправках у Чернівецькій області середня вартість А-95 становить 31,6 грн за літр, а дизелю – 30,7 грн за літр.

Їжа у Чернівцях

У цьому місті понад 30 супермаркетів, більшість із них є частиною мережі магазинів по всій Україні. Так, ціни в таких магазинах на продукти практично не відрізняються за регіонами:

Молоко 900 г – 32-33 грн;

Білий хліб 640 г – 25 грн;

Яйця курячі 10 шт. – 39-40 грн;

Куряче філе 1 кг – 127 грн;

Картопля 1 кг – 11-12 грн;

Банани 1 кг – 29 грн;

Пляшка мінеральної води 1,5 л – 13-15 грн.

На приготування страви з 1 кг картоплі та 1 кг курячого філе піде в середньому 140 грн.

У Чернівцях також є безліч закладів, де можна смачно поїсти. Наприклад, у закладі Терасса можна оцінити місцевий борщ – дві порції коштуватимуть 180 грн.

Любителям курячого бульйону з локшиною та яйцями можна піти в паб Гойра – на двох страва коштуватиме 120 грн.

Фанати свинячих реберець та іншого смаженого м’яса просто зобов’язані відвідати місцеву Реберню під Арсеналом, що славиться своєю основною стравою — свинячими реберцями. Дві порції коштуватимуть 360 грн. Голодним звідти піти просто неможливо.

Робота на віддаленні в Чернівцях

Віддалену роботу неможливо уявити без доступу до інтернету. Насамперед він повинен бути стабільним і мати високу швидкість передачі даних.

Так, за даними експертів, у Чернівцях лише 9 провайдерів. Вартість послуг – від 119 до 200 грн. Можна сміливо вибирати будь-який тариф – швидкість передачі даних близько 100 Мбіт/с. Цього більш ніж достатньо для роботи, перегляду відео та ігор.

Якщо працювати у чотирьох стінах дуже складно – рекомендуємо скористатися коворкінгом. У цих зонах є зручні місця для роботи, необмежена кількість печива та чаю, швидкий інтернет та можливість роздрукувати документи.

У Чернівцях їх не так багато, і деякі точки навіть не мають сайтів із цінами на послуги.

Наприклад, користувачам подобається BossHub – за добу попросять 200 грн, а за місяць 1 799 грн.

Медицина та Covid-обмеження у Чернівцях

У цьому місті є приватні клініки. За даними сайту doc.ua, їх загалом 15 – майже всі мають гарні відгуки від відвідувачів.

Наприклад, можна записатися на приймання до медичних центрів Оксфорд Медікал Чернівці, Yuzko medical center, Інтегро, а для відновлення зору можна скористатися послугами Центру відновлення зору Анатолія Совви.

Традиційно такі клініки розташовані по всьому місту, але більшість все ж таки в центрі.

Втім, навіть із розвиненою медициною не варто забувати про пандемію. Наразі Чернівецька область перебуває в помаранчевій зоні.

Ось які зміни діють:

забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі чи території;

не можна заповнювати кінозали та інші заклади культури на понад 50% місць;

заповненість спортзалів та фітнес-центрів – не більше однієї особи на 10 кв. м;

дитячі садки та 1-4 класи шкіл працюють стаціонарно, а 5-12 класи шкіл та інші навчальні заклади працюють у звичних умовах, якщо 100% персоналу навчального закладу щеплені хоча б однією дозою вакцини проти Covid-19.

Чернівці – досить розвинене місто, яке хоч і не мегаполіс, але життя в ньому вирує. Більшість речей тут дешевша ніж у столиці – це стосується як житла, так і послуг – коворкінгу та оренди авто. Щоправда, асортимент бажає кращого.

У Чернівці можна їхати для роботи віддалено – це тихе місто чудово підійде для тих, хто втомився він шаленого темпу життя у містах-мільйонниках та хоче дізнатися більше про історію південно-західної України.