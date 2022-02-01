Дедалі більше людей віддають перевагу віддаленій роботі. Такий спосіб дає широкі можливості, забезпечує гнучкість, заощаджує час та гроші, витрачені на дорогу.

Крім того, не завжди людина працює віддалено в тому самому місті, де живе. Так, наприклад, фрілансер може працювати на закордонні фірми. До того ж віддалену роботу можна поєднувати з подорожами.

Люди, які працюють віддалено, можуть жити в різних містах, а отже – обирати комфортне місце для життя. Факти ICTV вирішили проаналізувати, чи варто їхати в Ужгород для віддаленої роботи. Про житло, ціни та особливості міста – далі в матеріалі.

Ужгород – місто з багатовіковою історією. Воно розташоване на річці Уж у Закарпатській області України. Це місто ароматної кави, старовинної архітектури та дивовижних милих мініпам’ятників, різноманітних парків, музеїв та інших визначних пам’яток.

Багатогранність у різноманітності стилів, конфесій, смаків, ароматів – шарм Ужгорода в кожній старовинній вуличці. Тут спокійніший спосіб життя, ніж у великих містах.

Погодні умови в Ужгороді комфортні для тих, хто не боїться опадів і вологості, але не рідкісними є і сонячні дні. Тут приємне літо й морозна та сніжна зима. Упродовж року температура зазвичай коливається від -7 °C до 23 °C і рідко буває нижчою за -15 °C або вищою за 29 °C.

Житло

Найголовніше питання під час переїзду на нове місце – житло. Ціни на апартаменти в Ужгороді дешевші, ніж, наприклад, у столиці України. Так, однокімнатну квартиру можна винайняти за 3,5-6 тис. грн на місяць.

Житло із сучасним ремонтом обійдеться дорожче – 6,5-13 тис. грн на місяць.

Заробітна плата

За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата жителів Ужгорода в 2021 році досягла позначки 13 тис. грн.

Варто зазначити, що в Києві у грудні 2021 року було зафіксовано середню зарплату – 26 759 грн.

Громадський транспорт

Вартість проїзду в маршрутках Ужгорода становить 8 грн. Ще навесні 2019 року ціна була 5 грн.

Крім того, існує безкоштовний проїзд для тих, хто має пільгову категорію. Щоб його оформити, необхідно звернутися до відповідного департаменту з певними документами.

Ціни на оренду авто та бензин

Якщо у вас є посвідчення водія, але немає особистого авто, його можна орендувати.

Вартість машини на 1-2 дні стартує від €23 (735 грн). Також є спеціальні пропозиції на більш тривалий період, наприклад оренда на місяць коштуватиме €480 (15 348 грн), тобто за добу – €16 (511 грн).

Ціна оренди залежить від марки автомобіля та його класу, а також компанії, що надає ці послуги.

Щодо бензину, в середньому за літр А-95 на заправці доведеться віддати 32 грн, за дизель – 31, 48 грн. А-92 обійдеться водіям у 31 грн, а газ – 18, 50 грн.

Ціни на їжу в Ужгороді

Вода, 0,33 л – 7,10 грн;

Молоко, 1 л – 22,58 грн;

Буханець свіжого білого хліба, 0,5 кг – 13,60 грн;

Білий рис, 1 кг – 24,75 грн;

Яйця, 12 штук – 28,83;

Місцевий сир, 1 кг – 139,54 грн;

Куряче філе – 97,11 грн;

Яловича вирізка – 170,55 грн;

Банани, 1 кг – 27,20 грн;

Яблука, 1 кг – 20,94 грн;

Помідори, 1 кг – 45,43 грн;

Картопля, 1 кг – 12 грн;

Цибуля, 1 кг – 11 грн;

Середня ціна пляшки вина – 78 грн.

Варто зазначити, що ціни можуть змінюватись, оскільки залежать від багатьох факторів.

Ціни в ресторанах Ужгорода

В Ужгороді різноманітний вибір кафе та ресторанів, тому якщо ви хочете смачно поїсти в якомусь закладі – проблем не виникне.

Так, наприклад, за сніданок у ресторані Granat grill & wine ви заплатите від 85 грн за омлет до 95 грн за сирники чи тост з авокадо. Кава – від 23 грн, чай – від 35 грн.

У колоритному ресторані Деца у Нотаря закарпатський борщ коштуватиме 70 грн, а закарпатське м’ясо – 100 грн. Карпаччо із слабосолоного лосося у ресторані Ужгородський замок коштує 195 грн, мікс брускетів – 99 грн, а салат цезар – 130 грн.

Коворкінг в Ужгороді

Бажаєте працювати віддалено, але не любите сидіти вдома, тоді коворкінг для вас. Це простір, де можна орендувати робоче місце на потрібний час. В Ужгороді коворкінгів дуже мало, проте все ж таки є.

Наприклад, для затишної роботи можна розглянути Smart Point Hub. Одна година роботи коштуватиме вам 50 грн, день – 150 грн, місяць – 2 тис. грн.

– Класне місце для роботи. Хороший інтернет, простора кімната, приємні люди навколо, – кажуть відвідувачі Smart Point Hub.

Швидкість інтернету в Ужгороді, а саме скачування – 27,11 Мбіт/с, завантаження – 26,23 Мбіт/с.

Медицина в Ужгороді

У наш непростий час варто знати, де можна отримати медичну допомогу. В Ужгороді чимало державних та приватних клінік. Зокрема, користувачі мережі радять звернути увагу на такі заклади:

Медичний центр ОН Клінік Ужгород;

Медичний центр Гармонія;

Медичний центр Діамед;

Клініка Гемо Медика;

Медичний центр Medicover;

Медичний центр Плюсмед.

Через стрімке зростання кількості нових випадків захворюваності на Covid-19, Ужгород та Закарпатська область перебувають у “помаранчевій” зоні карантину.

А з 31 січня в Закарпатській області посилили карантинні обмеження через сплеск захворюваності на коронавірус. Забороняється:

проводити масові заходи. Можна лише в режимі інтернет-стримінгу;

проводити наради. Можна тільки в режимі телефонних чи відеоконференцій;

робота ресторанів, барів, кафе та інших закладів харчування;

робота басейнів, спортзалів, кінотеатрів та інших культурних закладів без сертифіката.

Варто зазначити, обмеження не діятимуть у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів будуть повністю вакциновані і матимуть зелений Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години), чи сертифікат про одужання.

Ужгород – непогане місто для віддаленої роботи. Там спокійно, є що подивитися, адекватні ціни та чудова природа.