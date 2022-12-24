Бронировали туры из-за границы и искали отели без россиян: как изменился туризм в 2022 году

Туристическая отрасль в Украине уже третий год переживает сложное испытание. Она серьезно пострадала. Туризм не пришел в себя после двух лет коронавируса. И тут война, сильно ударившая по этому бизнес-направлению. Как работает туристическая отрасль во время войны, как изменился туризм и предпочтения и возможности украинцев в 2022-м году, а также куда они чаще путешествуют, чтобы перезагрузиться и отдохнуть, Фактам ICTV рассказал директор одного из туристических агентств Александр Доктор.

Туристическая отрасль в Украине во время войны пострадала чуть ли не больше всего. Планировать заранее отпуска украинцы не имеют возможности. Вылеты из Украины – закрыты. Конечно, доходы от туризма упали. Соответственно, в этом году с начала полномасштабного вторжения закрылась львиная часть туристических компаний. Те, что были сильнее, остались. Перешли на работу онлайн. Пришлось овладевать туристическими пакетами с вылетами из соседних государств – Словакии, Венгрии, Польши.

Все занимались тем, что “вытаскивали” наших туристов из-за границы. Слава Богу, их всех удалось вернуть с отдыха домой. Потом фактически до мая никакой работы, кроме помощи ВСУ и волонтерства, не было. А также организации эвакуационных рейсов в Болгарию, которая помогла нашим гражданам, предоставляя бесплатное проживание и питание в своих отелях. Очень многих украинцев-беженцев удалось отправить туда.

А потом постепенно среди наших граждан стали появляться запросы на отдых. Наладилась работа по автобусным турам. Сначала это были экскурсионные туры, затем чартеры на море в Италию, Албанию, Хорватию, Черногорию и Болгарию. И после этого наши авиакомпании начали думать о том, чтобы запустить из ближайших зарубежных аэропортов чартерные рейсы на морской отдых. Предстояло отработать механизм законной продажи туров с вылетом из-за границы. И только подписав контракты с зарубежными партнерами, открыв счета в иностранных банках, чтобы официально оплачивать эти туры, украинские турагентства наконец-то смогли их продавать.

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Самый дешевый вариант вылета предложили поляки. У них и диапазон выбора предложений, и гостиничная база больше. И цены намного дешевле, чем путешествия из Словакии, Венгрии или Австрии.

Большинство людей в этом году ездило на отдых либо на собственном автомобиле, либо на автобусе. Но сегмент любящих летать все-таки был. В основном вылеты были из польских городов Жешув и Краков, а также венгерского Будапешта.

Свои запросы украинцы формировали, учитывая свой бюджет. И это логично. А если особых ограничений в стоимости тура не было, тогда основные требования – чтобы в отеле не было россиян, был более комфортный вылет и аэропорт.

Летом, конечно, лидером была Болгария, на втором месте — Черногория, затем — Хорватия и Турция. Осенью активно начались продажи на вылеты из Жешува в Египет и в Арабские Эмираты из Кракова и Будапешта. Некоторые люди, сильно не почувствовавшие на себе влияние войны, их доходы которых не уменьшились, позволяли себе элитный отдых на Мальдивах, на Занзибаре и в других экзотических странах.

Из-за войны в Украине, продовольственного и топливного кризиса, цены на отдых во всем мире выросли. Больше всего это чувствуют украинцы, которые привыкли ждать горящих туров. Из Европы таких туров нет. Там есть каталоги со стоимостью туров, расписанные на год вперед. И люди там планируют свой отдых заранее, пользуются ранним бронированием. Поэтому украинцам сейчас сложно психологически смириться с тем, что год назад они платили за неделю отдыха зимой в Египте $150-200, а теперь им приходится отдать за это $400-500. И это самый дешевый сегмент отдыха.

Цены высокие в течение всего года. Потому что приходилось летать из Европы. Стоимость туров по всем направлениям возросла в среднем от 1,5 до 2 раз.

Число отдыхающих во время войны ощутимо уменьшилось. Практически на 90% упал сегмент по более низкой ценовой категории туриста. Это те люди, которые рассчитывать отдохнуть за небольшие деньги и ждали горячих туров. Средний сегмент снизился на 30-40%. VIP-сегмент остался практически на том же уровне. Возможно, сократился на процентов 10. Украинцы, которые не жалели денег на отдых до войны, находят их и сейчас.

Если человек сейчас имеет возможность уехать на отдых, то для него в турагентствах есть большой выбор. Сейчас, например, одна украинская авиакомпания предлагает чартер из Жешува в Шарм-аль-Шейх и Хургаду. Украинцы платят за этот перелет в гривнах по-прежнему. Цены дешевле, чем похожие туристические пакеты от польских туроператоров и с вылетом из Польши.

В общем, для туристов-украинцев открыт весь мир. Многие из наших соотечественников уехали за границу. И оттуда бронируют себе отдых.

Зимний сезон в Украине планировать очень тяжело. Потому что в турагентствах до сих пор не знают, будут ли работать подъемники на горнолыжных курортах. Кто выездной и может позволить себе зимний отдых за границей, того ждут в Польше, в Закопане, в словацких Татрах или в Италии или Австрии.

Сейчас украинцы, желающие хоть немного отвлечься от блекаутов, отправляются в экскурсионные туры на рождественские ярмарки в Европу. Те, кто хочет в тепло, берут длинные туры в Египет – на три недели или даже на месяц.

Во время войны нам как никогда нужен отдых. Хотя бы на несколько дней переключиться на позитив человеку необходимо даже при нормальной нагрузке на психику. Но сейчас для многих украинцев жизнь, к сожалению, как остановилась. Надо выходить из этого состояния. И если есть возможность, то пытаться путешествовать. Даже во время войны. Ведь туризм – это часть нашей экономики, которую в это время особенно необходимо поддерживать.