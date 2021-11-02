Куди поїхати відпочивати в Португалії? На острів вічної весни – Мадейру. За розмірами всього 57 км на 22 км, він запропонує не порівняні зі своєю площею враження.

Спинитися можна відразу в столиці – Фуншалі. На добу житло реально зняти мінімум за 600 грн, втім, сягати вартість може і 2 000 грн за ніч.

Як водичка на Мадейрі

Температура води в Атлантичному океані навколо острова завжди приємна – до 24 С° влітку, і до 20 С° взимку. А температура повітря тут, як і на Канарах, ніколи не впаде нижче 25-24 С° вдень.

На острові декілька пляжів, на які завезли пісок з Марокко, спуск до моря поступовий. Якщо хочеться абсолютно райської насолоди, недаремною буде поїздка на міні-острів Порту-Санту за 40 км від Мадейри. Там пляж протяжністю 9 км вкритий білим піском, який завезли з тієї ж Африки.

Якщо купити завчасно квиток на паром – подорож обійдеться у €40 туди й назад.

Позасмагати біля вулканічного басейну

Мадейра – це частина океанічного вулкану, тут розташовані унікальні природні басейни. На вигляд як лабіринти з каменю, заповнені солоною водою, що циркулює з океану і навпаки.

Комфортно спуститися в басейн можна сходами. За таким відпочинком їхати треба в містечко Порту-Моніш. Тут – жива історія Мадейри, цінний уламок минулого, коли на острові були активні вулкани, з яких стікала розпечена лава і застигала у дивній формі. Навіть якщо в океані піднімаються хвилі, у цих басейнах гарантований штиль.

Найвищий мис у Європі

Всидіти на одному пляжі тут просто нереально, коли навколо стільки магнетичних локацій. Полоскотати нерви можна на скляному оглядовому майданчику на висоті майже 600 м над рівнем моря.

Він – один з найвищих у світі та найвищий у Європі. Цей найпопулярніший краєвид Мадейри – у містечку Кабу-Жирао. Дістатися туди можна запросто автобусом із Фуншала.

Захмарні прогулянки

Мадейру не обійшов стороною тренд екотуризму. На острів все частіше їдуть за мальовничими прогулянками у горах вздовж левад.

Левади – це штучно створені зрошувальні канали, які спускаються згори до господарств на узбережжі. А уздовж – туристичні стежки.

Сумарна протяжність рукотворних каналів – 2 500 км. Усі вони зрештою приведуть до неймовірно колоритних локацій, як-от лаврові субтропічні ліси. Всього їх декілька на планеті, найбільші – на Мадейрі. Це найвищі точки на острові, де й ліс, і гори зустрічаються із хмарами.

Куди сходити з дітьми

У музей суперзірки футболу – Кріштіану Роналду, який народився та виріс на Мадейрі. Крихітна будівля розташована на узбережжі Фуншала, і це справжня Мекка для прихильників Роналду.

Тут усі трофеї португальського футболіста, які він передав музею. Окрім того, тут усе, що пов’язано зі знаменитістю – статуї, футболки, взуття і листи від шанувальників. На виході сувенірна лавка, де на згадку можна придбати спортивний одяг чи рюкзаки із зображенням Кріштіану.

Тихий підйом, а вражень на мільйон

Із сонячної набережної Фуншала можна легко та зручно дістатися підйомником Teleférico Funchal-Monte до верхівки гори Монте, з якої відкриється чудовий панорамний вид на місцеві пейзажі. Подорож даремною не буде.

Скляна кабіна канатної дороги 15 хвилин несе через усе місто і прямує з історичного центру до тропічного саду. Вартість квитка туди й назад – €16, купувати вигідніше відразу в обидва боки.

Райський куточок Фуншала

Сім гектарів яскравого різноманітного божевілля флори. Це рідкісна природна пам’ятка Мадейри, яку туристи не оминають.

Парк – у топ-15 найкрасивіших садів планети. Тут дикі рослини з усіх куточків світу: з Європи, Африки, Америки, Японії та Австралії. В ідеальному кліматі Мадейри усе приживається та квітне.

Окрім різноманітності рослин, увагу прикують рідкісні скульптури, азулежу, водоспади і палац Монте, збудований у 1943 році.

За свою історію сад мав багато власників, але своїм яскравим виглядом завдячує португальському бізнесменові та колекціонеру – Джо Берарду. Він викупив парк і палац у 1989 році і почав кардинальне перевтілення локації. Вартість відвідування €12,5.

Бананас та інші гібриди острова Fruits

Слід хоча б раз завітати на фермерський ринок Фуншала, аби спробувати фрукти, які бачите уперше в житті. Там багато гібридів, як-от бананас, завезений сюди з Мексики.

На смак і справді схожий на банан та ананас, а ззовні – ніби качан кукурудзи. Або ж скуштувати маракуйю-томат, який місцеві називають англійським помідором. Але більшість з фруктів можна зустріти на розкладках у місті удвічі дешевше. Можливо, не у такій кількості, однак ціна прийнятніша.

Не забути про вина

Можна по-різному ставитися до кріпленого, однак десертне вино з Мадейри не менш знамените, ніж Кріштіану Роналду, і варто про нього згадати.

Процес виготовлення кріпленого вина непростий і тривалий, його не раз нагрівають до 40 градусів під час усього процесу дозрівання. Просто у центрі Фуншала можна відвідати одну із найстаріших виноробень Португалії – водночас це музей вина.

Солодке тут зберігається у бочках розміром 90 або ж 900 літрів. Алкоголь розділяють за сортами винограду, від менш до більш солодких партій.

Та нині на острові розвивають бренд власного столового вина: білого, червоного, розе. Його легко знайти на полицях супермаркетів. Пляшку хорошого вина Мадейри можна купити за €3-4. Розважальна альтернатива – відвідати один із заводів на півночі острова, в муніципалітеті Сан-Вісенте.

Архіпелаг Мадейра точно не розчарує – ані краєвидами, ані цінами на проживання, ані їжею, ані кліматом та місцевої гостинністю.

Сумувати не доведеться на острові ні дорослим, ні дітям. Неважливо, в яку пору року туди летіти, там вічна весна. І враження та емоції від побаченого переслідуватимуть ще довго опісля повернення. Як, власне, мене.