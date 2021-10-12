Відпочинок у Європі частіше асоціюється з Іспанією, Італією, зрештою – із Грецією чи Чорногорією. Але всі, хто хоча б раз побував у Північній Європі, розуміють, що відпочинок, наприклад, у Фінляндії має свій неповторний шарм.

Гуляти лісами із фентезійних фільмів, захоплюватися ідеальними фінськими будиночками, збирати чорниці чи гриби, ловити власноруч дику форель, кататися на лижах, спостерігаючи ідеальні снігові пейзажі, відвідати Йоулупуккі чи подихати холодним Балтійським морем – усе це спокійно і без метушні можна зробити у Фінляндії, яку самі фіни називають Суомі.

Як та чим дістатися

Дістатися Фінляндії за час пандемії стало складніше. Найпростіший шлях – це прямий рейс із Києва до Гельсінкі, однак від початку пандемії вони є лише з весни до осені.

Вартість такого квитка приблизно 3 500 грн, а дорога займе дві години. Можна летіти із пересадкою. Тоді дорога займе щонайменше чотири години. А коштуватиме це, якщо брати квитки заздалегідь, приблизно 3 тис. грн в один бік. Або ж є ще один варіант – літаком до Талліна (до 2 тис. грн.) і ще за €5 (160 грн) поромом до Гельсінкі.

У Фінляндії дуже розгалужена залізниця, тож можна доїхати потягом фактично у будь-який куточок країни. Втім, подорожувати автомобілем, який можна орендувати, – найоптимальніший варіант. Адже тоді можна побачити всю географію країни.

Дороги у Фінляндії хороші. За три дні оренди доведеться викласти €130. Оптимально орендувати авто на дизелі або бензинове малолітражне. Адже відстані далекі, витрати пального чималі.

Прикметно, що фіни погано володіють англійською. Найліпше знає англійську молодь, тож у випадку проблем чи запитань краще звертатися до молодих людей.

Ковідні обмеження

У зв’язку із пандемією Фінляндія періодично обмежує в’їзд для українців, але всі зміни оперативно відображаються на сайті українського МЗС.

Станом на сьогодні в’їзд українцям до Фінляндії із туристичною метою дозволено, якщо ви повністю вакциновані і якщо із дати отримання другої дози минуло 14 днів. Усі вакцини, які використовують в Україні, Фінляндія визнає, зокрема й китайський CoronaVac.

З собою достатньо мати міжнародний паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, чи електронний сертифікат із Дії. У самій Фінляндії хоча б однією дозою вакциновані вже майже 80% населення, тож ситуація там спокійна.

Відпочинок у Фінляндії влітку, восени і взимку відрізняється, але не кардинально. Бо природа, яка захоплює, однаково неповторна.

Із травня – цвітіння польових квітів. Влітку – різнотрав’я, білі ночі та тумани. Взимку – північне сяйво, казкові зимові пейзажі, справжні тунелі між присипаними снігом соснами. Лебеді пасуться прямо на полях, а олені – вздовж доріг.

Тут можна знайти і сімейний відпочинок, і просто туристичне турне для офісного працівника, який втомився від міського життя.

Зрештою, навіть переїхати на місяць роботи на дистанційці – теж можна. Варто лиш пам’ятати, що відвертого літа тут – місяць-півтора. Зате більш ніж півроку зими. Найменш красиво тут ранньою весною.

Втекти від метушні

Найбільші міста Фінляндії – Гельсінкі, Турку, Тампере, Оулу, Вантаа і ще кілька. Аби зрозуміти їхню міську архітектуру і побачити визначні місця, достатньо кількох днів. А от щоб по-справжньому насолодитися Фінляндією, варто обирати невеличкі містечка чи навіть села, які тут іноді розтягуються на десятки кілометрів.

Архітектура таких невеличких населених пунктів заворожує. Кожен будинок тут – витвір мистецтва, який так і хочеться сфотографувати та запостити в Instagram.

Будинки скидаються на казкові, з численним різьбленням, терасами, саунами і практично без парканів. Часто паркани – це рядок із кущів або ялинок.

Десь тут поряд і варто оселитися. Практично у кожному селі є спеціальні будиночки під оренду.

Знайти їх можна на популярних сайтах з оренди житла. Це коштує до €400 в місяць, або ж, наприклад, 10 тис. грн за чотири доби удвох. Разом із тим у Фінляндії щоліта відкривають кілька сотень великих кемпінгів довкола водойм із наметами, трейлерами чи будиночками.

Кемпінги – ідеальний відпочинок для тих, хто хоче сам планувати свій графік. Вони розташовані у мальовничих місцях у всій країні, зокрема й біля Ботнічної затоки. Відкриті вони аж до осені, а вартість – €18-40 за добу відповідно до умов. Залежно від рівня, на території кемпінгів є дитячі майданчики, передбачена охорона, харчування та сауна.

Тихе полювання

Фінляндія – країна лісів, річок та озер. Місцеві ліси – це стрункі височенні сосни, пухнасті ялинки із домішками беріз; скелі, порослі різними видами мохів, схожі на морське дно; а ще кущі чорниці та брусниці.

Ловити чудові лісові пейзажі найкраще восени, коли сосни змішуються із золотом інших дерев. Ліси тут приватні і належать місцевим фермерам, але водночас відкриті для всіх. Також дозволене й збирання для себе грибів та ягід.

Дощове літо або осінь (а дощі тут – не рідкість) обов’язково приносять гриби. Фіни їх майже не збирають. Але місцеві українці чи туристи люблять поєднувати прогулянку лісом зі збиранням грибів або ягід.

Відпочинок на воді

У Фінляндії майже 200 тис. озер, які так і просять зупинитися або притишити ходу біля них. Температура води у місцевих водоймах, щоправда, прогрівається не всюди і до 20 градусів максимум, тож купання тут бадьорить.

Є у Фінляндії і своє море – Балтійське – та дві його затоки. Це ще один магніт, причому поїздку на узбережжя варто запланувати незалежно від того, в яку пору відпочиваєте. Бо, окрім можливості зануритися у прохолодне море, отримаєте, знову ж таки, естетичну насолоду – усіяне камінням узбережжя, мальовничі будиночки-дачі уздовж бухт, лебеді та чайки на воді. Взявши із собою усе необхідне для пікніка чи просто помедитувавши, можна провести тут цілий день.

Культ риболовлі

Відпочинок влітку і восени – обов’язково з риболовлею. У Фінляндії справжній культ цього заняття. Побувати тут і не порибалити – гріх. Щоправда, для цього треба мати спеціальну ліцензію. Але її легко купити у будь-якому поштовому відділенні.

Це коштує €6 на день, або €15 за тиждень. Безкоштовно рибалять лише діти до 18 років та пенсіонери за 64. Але воно того варте, адже риби тут багато, і всілякої – лосось, форель, судак, щука.

Влаштовують навіть цілі риболовецькі тури на риболовні бази. Щоправда, це для справжніх фанатів, бо за це треба викласти від €300. У літнього відпочинку є один-єдиний, хоча й дрібний ворог – комарі. Вони тут справді скажені, хоча фіни навчилися боротися із ними різними способами. Однак слід пам’ятати про це, плануючи відпочинок улітку.

Зимові розваги

Зимовий відпочинок – це, безперечно, лижі. У Фінляндії це просто must have. Від садочка дітлахи тут ходять на лижах. А взимку всі фіни мають спеціальні лижні канікули. А це означає, що й інфраструктура цього спорту тут дуже розвинена.

Найвідоміші курорти – Леві, Юлляс, Рука, Куопіо, Тахко, Пюхя. Є й спеціальні курси для дітлахів на таких курортах, тож можна їхати сім’єю. Тур на тиждень коштуватиме €40-600.

А ще окрема атракція – це північне сяйво. Цю поїздку часто додають у готові тури, або ж можна самому спланувати турне. Північне сяйво можна побачити, рухаючись на Північ, до Лапландії. І вже, наприклад, у Сейняйокі його можна розгледіти, хоч і не так виразно.

І, звісно, ще один імовірний елемент відпочинку – це поїздка до лапландського Санта-Клауса – Йоулупуккі. Аби зустрітися з ним, треба доїхати аж до Корватунтурі. Фото і відео з Йоулупуккі обійдеться в середньому у €35.

Одяг, який варто мати із собою під час поїздки: гумаки або водонепроникні черевики чи кросівки із весни до осені. Куртка на синтепоні чи середній пуховик знадобиться і навесні, і восени, а іноді і влітку. Зима – доволі сувора, тож тут слід утеплюватися максимально.

Відпочинок у Фінляндії сьогодні доступний для всіх. Кожен може знайти для себе спосіб розважитися. Хто боїться змерзнути, бажає тиші і возз’єднання з природою – може обрати літній чи осінній варіант. А екстремалам та фанатам Йоулупуккі відкриті усі зимові траси.