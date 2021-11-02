Куда поехать в Португалию отдыхать? На остров вечной весны — Мадейру. Размерами всего 57 км на 22 км, он предложит несопоставимые со своей площадью впечатления.

Остановиться можно сразу в столице — Фуншале. На сутки жилье реально снять минимум за 600 грн, впрочем, достигать стоимость может и 2 000 грн за ночь.

Как водичка на Мадейре

Температура воды в Атлантическом океане вокруг острова всегда приятная – до 24 С° летом, и до 20 С° зимой. А температура воздуха здесь, как и на Канарах, никогда не упадет ниже 25-24 С° днем.

На острове несколько пляжей, на которые завезли песок из Марокко, спуск в море постепенный. Если хочется абсолютно райского наслаждения, не напрасной будет поездка на мини-остров Порту-Санту в 40 км от Мадейры. Там пляж протяженностью 9 км покрыт белым песком, который завезли из той же Африки.

Если купить заранее билет на паром – путешествие обойдется в €40 туда-обратно.

Позагорать у вулканического бассейна

Мадейра – это часть океанического вулкана, здесь находятся уникальные природные бассейны. Выглядят как лабиринты из камня, заполненные соленой водой, циркулирующей по океану и наоборот.

Комфортно спуститься в бассейн можно по лестнице. За таким отдыхом ехать надо в городок Порту-Мониш. Здесь — живая история Мадейры, ценный обломок прошлого, когда на острове были активные вулканы, с которых стекала раскаленная лава и застывала в странной форме. Даже если в океане поднимаются волны, в этих бассейнах гарантирован штиль.

Самый высокий мыс в Европе

Усидеть на одном пляже здесь просто нереально, когда вокруг столько магнетических локаций. Пощекотать нервы можно на стеклянной смотровой площадке на высоте почти 600 м над уровнем моря.

Он — один из самых высоких в мире и самый высокий в Европе. Этот самый популярный вид Мадейры — в городке Кабу-Жирао. Добраться сюда можно запросто автобусом из Фуншала.

Заоблачные прогулки

Мадейру не обошел стороной тренд экотуризма. На остров все чаще едут за живописными прогулками в горах вдоль левад.

Левады — это искусственно созданные оросительные каналы, которые спускаются сверху к хозяйствам на побережье. А вдоль — туристические тропы.

Суммарная протяженность рукотворных каналов — 2 500 км. Все они в конечном итоге приведут к невероятно колоритным локациям, как, например, лавровые субтропические леса. Всего их несколько на планете, самые большие – на Мадейре. Это самые высокие точки на острове, где и лес, и горы встречаются с облаками.

Куда сходить с детьми

В музей суперзвезды футбола — Криштиану Роналду, который родился и вырос на Мадейре. Крошечное здание расположено на побережье Фуншала, и это настоящая Мекка для поклонников Роналду.

Здесь все трофеи португальского футболиста, которые он передал музею. Кроме того, здесь все, что связано со знаменитостью – статуи, футболки, обувь и письма от поклонников. При выходе сувенирная лавка, в которой на память можно приобрести спортивную одежду или рюкзаки с изображением Криштиану.

Тихий подъем, а впечатлений на миллион

С солнечной набережной Фуншала можно легко и удобно добраться подъемником Teleférico Funchal-Monte до верхушки горы Монте, с которой откроется великолепный панорамный вид на местные пейзажи. Путешествие бесполезным не будет.

Стеклянная кабина канатной дороги 15 минут несет через весь город и направляется из исторического центра в тропический сад. Стоимость билета туда и обратно — €16, покупать выгоднее сразу в обе стороны.

Райский уголок Фуншала

Семь акров яркого разнообразного безумия флоры. Это редкая природная достопримечательность Мадейры, которую туристы не обходят.

Парк — в топ-15 самых красивых садов планеты. Здесь дикие растения со всех уголков мира: из Европы, Африки, Америки, Японии и Австралии. В идеальном климате Мадейры все приживается и цветет.

Кроме разнообразия растений, внимание привлекут редкие скульптуры, азулежу, водопады и дворец Монте, построенный в 1943 году.

За свою историю у сада было много владельцев, но своим ярким видом обязан португальскому бизнесмену и коллекционеру — Джо Берарду. Он выкупил парк и дворец в 1989 году и начал кардинальное перевоплощение локации. Стоимость посещения €12,5.

Бананас и другие гибриды острова

Следует хотя бы раз посетить фермерский рынок Фуншала и попробовать фрукты, которые видите впервые в жизни. Там много гибридов, таких как бананас, привезенный сюда из Мексики.

На вкус и правда похож на банан и ананас, а снаружи будто початок кукурузы. Или же попробовать маракуйю-томат, который местные называют английским помидором. Впрочем, большинство фруктов можно встретить на раскладках по городу вдвое дешевле. Возможно, не в таком количестве, но цена более приемлема.

Не забыть о винах

Можно по-разному относиться к крепленому, однако десертное вино из Мадейры не менее знаменито, чем Криштиану Роналду, и стоит о нем упомянуть.

Процесс изготовления крепленого вина непростой и длительный, его не раз нагревают до 40 градусов во время всего процесса созревания. Просто в центре Фуншала можно посетить одну из старейших виноделен Португалии — одновременно это музей вина.

Сладкое здесь хранится в бочках размером 90 или же 900 литров. Алкоголь распределяют по сортам винограда, от менее до более сладких партий.

Но сейчас на острове развивают бренд собственного столового вина: белого, красного, розе. Его легко найти на полках в супермаркетах. Бутылку хорошего вина Мадейры можно купить за €3-4. Развлекательная альтернатива — посетить один из заводов на севере острова, в муниципалитете Сан-Висенте.

Архипелаг Мадейра точно не разочарует — ни пейзажами, ни ценами на проживание, ни едой, ни климатом и местным гостеприимством.

Скучать не придется на острове ни взрослым, ни детям. Неважно, в какое время года туда лететь, там вечная весна. И послевкусие, и эмоции от увиденного будут преследовать еще долго по возвращению. Как, собственно, меня.