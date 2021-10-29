Сервіс для подорожей Lonely Planet склав список найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік. Ці країни та місця точно потрібно відвідати наступного року, якщо з’явиться можливість.

Рейтинги склали з тих місць, які можуть здатися унікальними навіть досвідченим мандрівникам, що облетіли всю земну кулю.

На першому місці — Острови Кука, які розташовані в південній частині Тихого океану.

На другому місці – Норвегія. У цій країні купа цікавих місць, які не так просто відвідати за один раз — фіорди та Північне сяйво приваблюють туристів цілий рік.

Трійку лідерів замикає невелика держава Маврикій, відома своїми тропічними лісами та національним парком Блек-Рівер-Горжес.

На четвертому місці — країна Беліз, розташована в Центральній Америці. З цікавих місць варто виділити береги, що омиваються Карибським морем — там розташовані дрібні коралові острови.

П’яте місце – Словенія, яка розташована в центрі Європи. Головні пам’ятки — гарні гори, гірськолижні курорти та унікальні озера.

Шосте місце – Ангілья – унікальна локація, яка є островом. Рекомендується відвідати печеру Біг Спрінг, яка є заповідником.

Сьоме місце займає Оман – держава на Аравійському півострові. Місце сподобається любителям пустель та довгих пляжів. Тут їх омиває Аравійське море.

Восьме місце за Непалом. Країна розташована між Індією та Тибетом. Відмінно підійде справжнім екстремалам — можна підкорити Еверест.

Дев’яте місце здобула країна Малаві. І хоча вона не має виходу до моря, головні пам’ятки — величезне озеро та однойменний національний парк, де можна побачити різноманітних тварин.

Останнє місце за Єгиптом.

10 найпопулярніших регіонів

Вестфірдір (Ісландія); Західна Вірджинія (США); Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура (Китай); Узбережжя графства Кент (Великобританія); Пуерто-Ріко (США); Сікоку (Японія); Пустеля Атакама (Чилі); Сінік Рим Ріджінал (Австралія); Острів Ванкувер (Канада); Бургундія (Франція).

Топ-10 найкращих міст

Окленд (Нова Зеландія); Тайбей (Тайвань); Фрайбург (Німеччина); Атланта (США); Лагос (Нігерія); Нікосія (Кіпр); Дублін (Ірландія); Меріда (Мексика); Флоренція (Італія); Кенджу (Південна Корея).

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Джерело: Lonely Planet