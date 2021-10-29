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Від Маврикія до Єгипту: найкращі місця для подорожі у 2022 році

29 Жовтня 2021, 21:46 Микола Олефіренко
Путешествия
Джерело: Unsplash

Сервіс для подорожей Lonely Planet склав список найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік. Ці країни та місця точно потрібно відвідати наступного року, якщо з’явиться можливість.

Рейтинги склали з тих місць, які можуть здатися унікальними навіть досвідченим мандрівникам, що облетіли всю земну кулю.

На першому місці — Острови Кука, які розташовані в південній частині Тихого океану.

На другому місці – Норвегія. У цій країні купа цікавих місць, які не так просто відвідати за один раз — фіорди та Північне сяйво приваблюють туристів цілий рік.

Трійку лідерів замикає невелика держава Маврикій, відома своїми тропічними лісами та національним парком Блек-Рівер-Горжес.

На четвертому місці — країна Беліз, розташована в Центральній Америці. З цікавих місць варто виділити береги, що омиваються Карибським морем — там розташовані дрібні коралові острови.

П’яте місце – Словенія, яка розташована в центрі Європи. Головні пам’ятки — гарні гори, гірськолижні курорти та унікальні озера.

Шосте місце – Ангілья – унікальна локація, яка є островом. Рекомендується відвідати печеру Біг Спрінг, яка є заповідником.

Сьоме місце займає Оман – держава на Аравійському півострові. Місце сподобається любителям пустель та довгих пляжів. Тут їх омиває Аравійське море.

Восьме місце за Непалом. Країна розташована між Індією та Тибетом. Відмінно підійде справжнім екстремалам — можна підкорити Еверест.

Дев’яте місце здобула країна Малаві. І хоча вона не має виходу до моря, головні пам’ятки — величезне озеро та однойменний національний парк, де можна побачити різноманітних тварин.

Останнє місце за Єгиптом.

10 найпопулярніших регіонів

  1. Вестфірдір (Ісландія);
  2. Західна Вірджинія (США);
  3. Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура (Китай);
  4. Узбережжя графства Кент (Великобританія);
  5. Пуерто-Ріко (США);
  6. Сікоку (Японія);
  7. Пустеля Атакама (Чилі);
  8. Сінік Рим Ріджінал (Австралія);
  9. Острів Ванкувер (Канада);
  10. Бургундія (Франція).

Топ-10 найкращих міст

  1. Окленд (Нова Зеландія);
  2. Тайбей (Тайвань);
  3. Фрайбург (Німеччина);
  4. Атланта (США);
  5. Лагос (Нігерія);
  6. Нікосія (Кіпр);
  7. Дублін (Ірландія);
  8. Меріда (Мексика);
  9. Флоренція (Італія);
  10. Кенджу (Південна Корея).

Для тих, хто хоче відпочити взимку в Карпатах, Факти ICTV склали топ 10 найкращих місць, які допоможуть весело провести свята.

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Джерело: Lonely Planet

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