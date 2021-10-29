Сервіс для подорожей Lonely Planet склав список найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік. Ці країни та місця точно потрібно відвідати наступного року, якщо з’явиться можливість.
Рейтинги склали з тих місць, які можуть здатися унікальними навіть досвідченим мандрівникам, що облетіли всю земну кулю.
На першому місці — Острови Кука, які розташовані в південній частині Тихого океану.
На другому місці – Норвегія. У цій країні купа цікавих місць, які не так просто відвідати за один раз — фіорди та Північне сяйво приваблюють туристів цілий рік.
Трійку лідерів замикає невелика держава Маврикій, відома своїми тропічними лісами та національним парком Блек-Рівер-Горжес.
На четвертому місці — країна Беліз, розташована в Центральній Америці. З цікавих місць варто виділити береги, що омиваються Карибським морем — там розташовані дрібні коралові острови.
П’яте місце – Словенія, яка розташована в центрі Європи. Головні пам’ятки — гарні гори, гірськолижні курорти та унікальні озера.
Шосте місце – Ангілья – унікальна локація, яка є островом. Рекомендується відвідати печеру Біг Спрінг, яка є заповідником.
Сьоме місце займає Оман – держава на Аравійському півострові. Місце сподобається любителям пустель та довгих пляжів. Тут їх омиває Аравійське море.
Восьме місце за Непалом. Країна розташована між Індією та Тибетом. Відмінно підійде справжнім екстремалам — можна підкорити Еверест.
Дев’яте місце здобула країна Малаві. І хоча вона не має виходу до моря, головні пам’ятки — величезне озеро та однойменний національний парк, де можна побачити різноманітних тварин.
Останнє місце за Єгиптом.
10 найпопулярніших регіонів
- Вестфірдір (Ісландія);
- Західна Вірджинія (США);
- Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура (Китай);
- Узбережжя графства Кент (Великобританія);
- Пуерто-Ріко (США);
- Сікоку (Японія);
- Пустеля Атакама (Чилі);
- Сінік Рим Ріджінал (Австралія);
- Острів Ванкувер (Канада);
- Бургундія (Франція).
Топ-10 найкращих міст
- Окленд (Нова Зеландія);
- Тайбей (Тайвань);
- Фрайбург (Німеччина);
- Атланта (США);
- Лагос (Нігерія);
- Нікосія (Кіпр);
- Дублін (Ірландія);
- Меріда (Мексика);
- Флоренція (Італія);
- Кенджу (Південна Корея).
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Джерело: Lonely Planet