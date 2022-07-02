Автобусні тури на море: куди поїхати з України та ціни 2022

Розкішна природа, чисті пляжі і сприятливий клімат. Закордонні морські курорти вже багато років популярні серед українських відпочивальників.

Через війну в Україні чимало туристів нині надають перевагу автобусним турам. І кількість таких охочих цього сезону зросла. Факти ICTV проаналізували найзатребуваніші напрямки відпочинку та особливості автобусного туру на море.

Найпопулярніші моря Європи

Середземне море. Його кришталеві води омивають три континенти: Європу, Африку та Азію.

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Найбільш популярними курортами середземноморського узбережжя є турецькі Сіде, Белек, Кемер та Анталія. Саме там розташовані найкращі готелі, що працюють за концепцією Все включено.

Така відпустка ідеально підійде для тих, хто планує відпочинок з дітьми, адже все необхідне завжди буде під рукою.

Не менш цікавою буде ваша відпустка на європейських курортах Середземного моря у Франції, Італії, Греції, Іспанії, а також на Кіпрі та в Тунісі.

Адріатичне море. Ця частина Середземного моря, де гармонійно поєднуються кришталево-прозорі води, багато зелені та неймовірні краєвиди на Балканські гори.

Узбережжя Адріатики, на якому розташовані Хорватія, Чорногорія, частина Італії, Словенія та Албанія, і справді дуже красиве. Купальний сезон тут триває лише з кінця травня до середини осені – це море прогрівається довше, ніж інші.

Іонічне море. Надзвичайна прозорість та неймовірний відтінок його води назавжди залишаться у ваших спогадах.

Іонічне море омиває Балкани та Апенніни, а саме південну частину Італії (Апулія, Сицилія) та західну Грецію (півострів Пелопоннес).

Крім чудових пляжів та розкішних краєвидів, місцевою особливістю є велика кількість старовинних замків. А ще тут надзвичайно смачна середземноморська кухня та першокласні вина.

Егейське море. Омиває береги Греції (зокрема її найбільші острови Крит та Родос), а також Туреччини (курорти Мармаріс, Бодрум, Фетхіє та інші). Пляжі тут переважно галькові, трапляються кам’яні та піщані.

Вибір готелів величезний, а ще однією перевагою цього регіону є численні історичні пам’ятки, які ваблять своєю таємничістю.

Балеарське море. Ця частина Середземномор’я омиває іспанські береги, а також французьку Корсику, італійську Сардинію, Майорку, Менорку та, звісно, мальовничі Балеарські острови! Найвідомішими курортними регіонами тут є іспанські Валенсія та Каталонія.

Тірренське море. На узбережжі цього моря розташовані чудові курорти Італії (Тоскана, Лігурія, Калабрія), також його води омивають острови Сицилію, Корсику, Іск’ю, Капрі та Сардинію. Там гарні пляжі, колоритні містечка та селища і мальовничі краєвиди.

Популярні автобусні тури на море – ціни

Вартість відпочинку на зарубіжних курортах залежить від відстані та кількості днів. За даними українських турагентів, автобусні тури з проживанням у номерах “стандарт” із медичним страхуванням коштують:

Болгарія – відпочинок у готелі 2-3* у номерах “стандарт” на курортах Созопіль, Святий Влас, Несебр – від 24 500 грн за двох.

Італія, Ріміні – 13 ночей в 3* готелі – від 45 тис. грн на двох зі сніданками;

Албанія –10 ночей в 3* готелі без харчування – від 21 500 грн за двох;

Популярні курорти Туреччини. Відпочинок 6 ночей + 2 ночі в дорозі в 3* або 4* готелях Аланії з харчуванням “все включено” обійдеться від 21 500 грн.

Також туроператори нині пропонують комбіновані тури через кілька популярних країн. Наприклад, 12-денний тур у Чорногорію з відвідуванням Албанії, Хорватії та Боснії і Герцеговини обійдеться від 11 950 грн з однієї людини без харчування.

Варто врахувати час у дорозі, приміром із Києва до:

Болгарії – орієнтовно 31 година;

Італії – орієнтовно 30 годин;

Албанії – орієнтовно 39 годин;

Туреччини (Анталія) – орієнтовно 39 годин;

Чорногорії – орієнтовно 36 годин.

Covid-сертифікати для перетину кордону в ці країни зараз не потрібні. Для в’їзду в Туреччину необхідно заповнити Traveler Entry Form за посиланням.

Туристам, які їдуть з малими дітьми (1,5-3 роки), дозволяється провозити їх на руках без оплати. Менші діти важко переносять тривалу поїздку, старші не висидять стільки годин на колінах і створюватимуть дискомфорт пасажирам попереду.

Що взяти з собою в поїздку

Найважливіше в будь-якій поїздці – документи. Наявність паспортів, квитків, путівок, страховок необхідно перевірити в першу чергу.

Розрахуйте необхідну кількість грошей на витрати. Навіть якщо ваш тур передбачає all inclusive, особисті витрати не скасовуються: сувеніри, додаткове харчування, факультативні екскурсії.

Крім того, у вільний час автобусне обслуговування часто не передбачено, тому в свої особисті витрати внесіть витрати на проїзд в громадському транспорті.

Одяг і взуття вибирайте зручні, оскільки на вас чекає тривала поїздка в автобусі. Також доведеться багато часу проводити на ногах, гуляючи містом, відвідуючи екскурсії. В автобус не забудьте взяти спеціальну подушку.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе вам зробити поїздку пізнавальною, безпечною і комфортною.