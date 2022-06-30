Цьогоріч через війну відпочинок на морі у більшості українців під загрозою. Чимало курортів або в окупації, або в безпосередній близькості до зони проведення бойових дій. Тож останнім часом серед українців з’явився попит на тури за кордон. Деякі туристичні агенції потроху відновлюють свою роботу та пристосовуються до реалій війни. З України відпочивати їдуть автобусами, також є можливість літати із сусідніх країн.

– Звичайно, люди потрохи купують путівки, бо їдуть насамперед оздоровити дітей. Найпопулярніші напрямки не змінилися – Туреччина та Єгипет. Проте змінилося місце, звідки треба виїжджати і вилітати. З території України виїжджають до Польщі, також є виїзд до Кишинева, це два найпопулярніші напрямки, – каже менеджерка турагентства Ірина Калинович.

За словами турагентів, попит на зарубіжний відпочинок нині зріс утричі. Люди, все більше цікавляться відпочинком на популярних морських курортах. Їдуть переважно жінки з дітьми. Найчастіше українці обирають автобусні тури на море. Це бюджетний варіант відпочинку. Серед недоліків – важкий переїзд, який не всім підходить.

Другий за популярністю варіант мандрівки – з вильотом із Кишинева, який зручний як для мешканців Одещини, так і центральної України та Києва. Доїхати можна своїм автомобілем або рейсовим автобусом.

Зараз дивляться

– Головна перевага – літати з Молдови дешевше, ніж з інших європейських країн. Також популярні вильоти з Польщі, з різних міст. Вилетіти можна також із будь-якої країни: Румунії, Прибалтики, Німеччини, Угорщини, – каже менеджерка турагентства Ірина Калинович.

Окрім Туреччини та Єгипту обирають українці бюджетну Болгарію. Їдуть також в Іспанію, Хорватію, Чорногорію, Грецію. Проживання у готелях не подорожчало з минулого року, але вартість турів змінилася через авіаперельоти.

Скільки доведеться заплатити за відпочинок

Більш звичний, і можна навіть сказати, традиційний курорт для українців – Болгарія. Утім, якщо їхати на “все включено”, то такий відпочинок обійдеться дорожче, ніж у Туреччині чи Єгипеті.

– Якщо достатньо лише сніданку в готелі, то Болгарія завжди була хорошим, бюджетним варіантом. До того ж, харчування у Болгарії не дороге. Якщо летіти літаком із Польщі, то вартість туру обійдеться у 37,5 тис. грн на двох. Це ціна за тиждень відпочинку “все включено”. Якщо їхати автобусом, зі сніданком, то це може бути за двох – від 18 750 грн, – розповідає менеджер турагентства Ірина Калинович.

На другому місці морського відпочинку в Європі – Греція. Тижневий тур на двох, літаком із Польщі, обійдеться у 45 тис. грн. Далі по ціновій політиці йде Іспанія – відпочинок на двох коштуватиме 49,5 тис. грн, Італія – 56 250 грн, і Португалія обійдеться від 60 тис. грн за тиждень відпочинку.

Туроператори пропонують також тури в Чорногорію з вильотом із Парижа у Франції. Такий відпочинок на 7 ночей у Будві в 4-зірковому готелі без харчування в першій половині липня обійдеться від 39 870 грн за двох.

Є варіант вильоту із Риги, Вільнюса і Таллінна до Туреччини, Греції та Чорногорії. Наприклад, в Аланії чи Кемері тиждень в 4-зірковому готелі з харчуванням “все включено” на двох із перельотом обійдеться від €900.

Водночас із Кишинева можна полетіти також у Єгипет. Наприклад, Хургада на 7 ночей обійдеться у майже €1 тис. В путівку включений переліт і проживання двох людей в номері “стандарт” у 5-зірковому готелі з харчуванням “все включено”. У Шарм-ель-Шейху аналогічний відпочинок в 4-зірковому готелі коштуватиме від €930. У Марса-Аламі – від €980.

Також туроператори пропонують відпочинок у Хорватії. Тижневий тур на двох коштуватиме від 60 тис. грн, залежно від умов і рівня готелю. Купувати путівки турагенти радять українцям в Україні, бо їх вартість тут значно дешевша.

– Так було завжди. Я думаю, що це пов’язано з рівнем доходу, і відповідно, від цього вже формується цінова політика. Так, як на продукти, наприклад. Чим вищий у країні рівень доходу, тим вища вартість послуг, – пояснює Ірина Калинович.

І звісно, при плануванні відпочинку варто враховувати, що нині вартість путівок буде найвищою, бо пік сезону. Вже від вересня ціни дещо знизяться.