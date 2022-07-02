Роскошная природа, чистые пляжи и благоприятный климат. Зарубежные морские курорты уже многие годы популярны среди украинских отдыхающих.

Из-за войны в Украине многие туристы сейчас предпочитают автобусные туры. И количество таких желающих в этом сезоне возросло. Факты ICTV проанализировали самые востребованные направления отдыха и особенности автобусного тура по морю.

Самые популярные моря Европы

Средиземное море. Его хрустальные воды омывают три континента: Европу, Африку и Азию.

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Наиболее популярными курортами средиземноморского побережья являются турецкие Сиде, Белек, Кемер, Анталия. Там расположены лучшие отели, работающие по концепции Все включено. Такой отпуск идеально подойдет тем, кто планирует отдых с детьми, ведь все необходимое будет всегда под рукой.

Не менее интересен будет ваш отпуск на европейских курортах Средиземного моря – во Франции, Италии, Греции, Испании, а также на Кипре и Тунисе.

Адриатическое море. Эта часть Средиземного моря, где гармонично сочетаются кристально-прозрачные воды, много зеленых и невероятные виды на Балканские горы.

Побережье Адриатики, на котором расположены Хорватия, Черногория, часть Италии, Словения и Албания, действительно очень красиво. Купальный сезон здесь длится только с конца мая до середины осени – это море прогревается дольше других.

Ионическое море. Потрясающая прозрачность и невероятный оттенок его воды навсегда останутся в ваших воспоминаниях.

Ионическое море омывает Балканы и Апеннины, а именно южную часть Италии (Апулия, Сицилия) и западную Грецию (полуостров Пелопоннес).

Помимо великолепных пляжей и роскошных пейзажей, местной особенностью является большое количество старинных замков. А еще здесь очень вкусная средиземноморская кухня и первоклассные вина.

Эгейское море. Омывает берега Греции (в том числе ее крупнейшие острова Крит и Родос), а также Турции (курорты Мармарис, Бодрум, Фетхие и другие). Пляжи здесь преимущественно галечные, встречаются каменные и песчаные.

Выбор гостиниц огромен, а еще одним преимуществом этого региона являются многочисленные достопримечательности, которые привлекают своей таинственностью.

Балеарское море. Эта часть Средиземноморья омывает испанские берега, а также французскую Корсику, итальянскую Сардинию, Майорку, Менорку и, конечно, живописные Балеарские острова! Самыми известными курортными регионами здесь являются испанские Валенсия и Каталония.

Тирренское море. На побережье этого моря расположены великолепные курорты Италии (Тоскана, Лигурия, Калабрия), а также его воды омывают острова Сицилию, Корсику, Искью, Капри и Сардинию. Там красивые пляжи, колоритные городки и поселки и живописные виды.

Популярные автобусные туры на море — цены

Стоимость отдыха на зарубежных курортах зависит от расстояния и количества дней. По данным украинских турагентов, автобусные туры с проживанием в номерах “стандарт” с медицинским страхованием стоят:

Болгария – отдых в отеле 2-3* в номерах “стандарт” на курортах Созополь, Святой Влас, Несебр – от 24 500 грн за двоих.

Италия, Римини – 13 ночей в 3* отеле – от 45 тыс. грн за двоих с завтраками;

Албания –10 ночей в 3* отеле без питания – от 21 500 грн за двоих;

Популярные курорты Турции. Отдых 6 ночей + 2 ночи в пути в 3* или 4* отелях Алании с питанием Все включено обойдется от 21 500 грн.

Также туроператоры предлагают комбинированные туры через несколько популярных стран. Например, 12-дневный тур в Черногорию с посещением Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговины обойдется от 11 950 грн с одного человека без питания.

Следует учесть время в пути, например, из Киева в:

Болгарию – ориентировочно 31 час;

Италию – ориентировочно 30 часов;

Албанию – ориентировочно 39 часов;

Турцию (Анталия) – ориентировочно 39 часов;

Черногорию – ориентировочно 36 часов.

Covid-сертификаты для пересечения границы в эти страны сейчас не требуются. Для въезда в Турцию необходимо заполнить Traveler Entry Form по ссылке.

Туристам, которые едут с маленькими детьми (1,5-3 года), разрешается провозить их на руках без оплаты. Младшие дети тяжело переносят длительную поездку, старшие не высидят столько часов на коленях и создадут дискомфорт пассажирам впереди.

Что взять с собой в поездку

Самое важное в любой поездке – документы. Наличие паспортов, билетов, путевок, страховок нужно проверить в первую очередь.

Рассчитайте нужное количество средств на расходы. Даже если ваш тур предусматривает all inclusive, личные расходы не отменяются: сувениры, дополнительное питание, факультативные экскурсии.

Кроме того, в свободное время автобусное обслуживание часто не предусмотрено, поэтому в личные расходы включите расходы на проезд в общественном транспорте.

Одежду и обувь выбирайте удобные, так как вам предстоит длительная поездка в автобусе. Также придется много времени проводить на ногах, гуляя по городу, посещая экскурсии. В автобус не забудьте взять специальную подушку.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам сделать поездку познавательной, безопасной и комфортной.