До відновлення Харкова після війни приєднається британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Притцкерівської премій Норман Роберт Фостер.

Про те, що популярний архітектор погодився приєднатись до відновлення українського міста, повідомили в Харківській міській раді.

У 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчу будівлю з будь-коли побудованих. У 2004 році – найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції. Починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири Apple – Apple Park у Каліфорнії (США).

Норман має архітектурне бюро Foster+Partners, засноване в 1967 році. Дизайнер працює у стилі хай-тек та з раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій.

З початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила в Україні понад 150 об’єктів культури. На інтерактивній Карті культурних втрат можна побачити частково пошкоджені або знищені росіянами пам’ятники та об’єкти.

Мета карти — показати весь масштаб руйнувань, у яких винна РФ.