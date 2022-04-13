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Архітектор Норман Роберт Фостер допоможе відновити Харків після війни

13 Квітня 2022, 10:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Архітектор Норман Роберт Фостер допоможе відновити Харків після війни
Джерело: Depositphotos

До відновлення Харкова після війни приєднається британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Притцкерівської премій Норман Роберт Фостер.

Про те, що популярний архітектор погодився приєднатись до відновлення українського міста, повідомили в Харківській міській раді.

У 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчу будівлю з будь-коли побудованих. У 2004 році – найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції. Починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири Apple – Apple Park у Каліфорнії (США).

Норман має архітектурне бюро Foster+Partners, засноване в 1967 році. Дизайнер працює у стилі хай-тек та з раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила в Україні понад 150 об’єктів культури. На інтерактивній Карті культурних втрат можна побачити частково пошкоджені або знищені росіянами пам’ятники та об’єкти.

Мета карти — показати весь масштаб руйнувань, у яких винна РФ.

Теги
Війна в Україні , Харків
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