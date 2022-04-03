В Україні хочуть спростити імпорт будівельної техніки на тлі широкомасштабного вторгнення Росії із 24 лютого. Це необхідно для відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури по всій країні.

Відповідний законопроєкт №7235 вже подали до Верховної Ради. Він передбачає спрощення митного оформлення нової та вживаної будівельної техніки на період воєнного, надзвичайного стану та до 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано військовий, надзвичайний стан.

У пояснювальній записці до законопроєкту стверджується, що за час російської агресії було зруйновано 4,5 тис. житлових будинків, 100 підприємств, 400 навчальних та 150 медичних закладів. Всі ці будівлі необхідно ремонтувати як під час війни, так і після нашої перемоги.

Документ передбачає спрощене ввезення та реєстрацію спецтехніки – вантажного транспорту для аварійного ремонту, пожежної техніки, автокранів, бетономішалок та радіологічних авто. Цей транспорт має відповідати екологічному стандарту Євро3. Потенційні зміни у законі також поширюватимуться і на українську спецтехніку.

Нагадаємо, що вже з 1 квітня для українців скасували плату за розмитнення авто та іншого транспорту. Це стосується легковиків, кузовів для них, причепів, мотоциклів, а також автомобілів для перевезення 10 або більше людей.