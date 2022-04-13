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Архитектор Норман Роберт Фостер поможет восстановить Харьков после войны

13 апреля 2022, 10:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Архитектор Норман Роберт Фостер поможет восстановить Харьков после войны
Источник: Depositphotos

К восстановлению Харькова после войны присоединится британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер.

О том, что популярный архитектор согласился присоединиться к восстановлению украинского города, сообщили в Харьковском городском совете.

В 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных. В 2004 году – самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции. Начиная с 2009 года до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры Apple — Apple Park в Калифорнии (США).

У Нормана есть архитектурное бюро Foster+Partners, основанное в 1967 году. Дизайнер работает в стиле хай-тек и с ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий.

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С начала полномасштабного вторжения РФ повредила в Украине более 150 объектов культуры. На интерактивной Карте культурных потерь можно увидеть частично поврежденные или полностью уничтоженные россиянами памятники и объекты.

Цель карты — показать весь масштаб разрушений, в которых виновата РФ.

Теги
Війна в Україні , Харьков
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