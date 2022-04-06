Український культурний фонд запускає інтерактивну Мапу культурних втрат, де відображатимуться частково пошкоджені або повністю знищені росіянами пам’ятники та об’єкти.

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Мета мапи – показати весь масштаб руйнувань, у яких винна Росія. Сервіс доведе, що РФ порушує всі правила ведення війни та міжнародних конвенцій.

– Сподіваємось, що ця мапа стане вагомим аргументом у ході дискусій з партнерами про виключення Росії з різних міжнародних культурних організацій чи об’єднань, – заявив виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський.

За останніми даними, за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого було знищено понад 150 об’єктів культурної спадщини нашого народу. За допомогою мапи можна побачити міста, де найбільше втрат у культурному плані – Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Харків, Охтирка, Чернігів та Київ.

Також на сервісі відображаються рівні пошкодження – об’єкти, позначені зеленим кольором отримали пошкодження і повністю функціонують, попри необхідність косметичного ремонту. Помаранчеві мітки свідчать про необхідність капітального ремонту. Червоні позначення – об’єкт повністю знищений.

Нагадаємо, що раніше великі компанії запропонували українцям безкоштовну медичну допомогу – консультації у лікаря, замовлення ліків чи спілкування з психологом.