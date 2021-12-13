Акробати та фаєр-шоу на льоду: у Києві покажуть шоу з героями Фантастичних звірів

4 грудня Osoсor Residence відкрив новий сезон святкових розваг у зимовому містечку, відтворивши улюблені локації з Поттеріани.

Тепер можна й самому відвідати легендарний Косий провулок, де є усі атрибути для чаклування в домашніх умовах, випити вершкового пива на фудкортах, зігрітись та подивитись фільми легендарної чаклунської саги у кафе Три Мітли, знайти платформу 9 ¾, поворожити на магічній кулі та знайти безліч тематичних розваг як для дорослих, так і для малих.

Чи не головна локація містечка — величезна льодова арена на 800 квадратних метрів, яка ввечері перетвориться на епіцентр святкового дійства разом із шоу Секрет ЗУВУ. Це нова постановка, яка створювалась Osocor Winter Residence у співпраці з AMAconcert та поєднала у собі різні видовищні мистецтва.

Понад 30 найкращих циркових артистів і фігуристів з усієї країни, унікальні декорації та фаєр-шоу на льоду – усе це можна буде побачити під час зимової резиденції.

Покази шоу Секрет ЗУВУ стартують 18 грудня о 19.00 і відбудуться 25, 26, 31 грудня, а також 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 та 16 січня. Для наймолодших о 18.00 біля ковзанки стартуватиме тематичний інтерактивний квест, який стане стартом святкової пригоди.

А поки шанувальники поттеріани чекають на вихід третьої частини фільму Фантастичні звірі, у мережі з’явився трейлер. За сюжетом, професор Дамблдор постане проти темного чарівника Геллерта Грін-де-Вальда, який бажає захопити владу над чарівним світом.

У новій частині всесвіту Гаррі Поттера до своїх ролей повернуться Кетрін Вотерстон, Едді Редмейн, Калум Тернер, Ден Фоглер та інші. Роль злісного чарівника замість Джонні Деппа дісталася Мадсу Міккельсену.