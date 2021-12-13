Акробаты и файер-шоу на льду: в Киеве покажут шоу с героями Фантастических зверей

4 декабря Osoсor Residence открыл новый сезон праздничных развлечений в зимнем городке, воспроизведя любимые локации из Поттерианы.

Теперь можно и самому посетить легендарный Косой Переулок, где есть все атрибуты для колдовства в домашних условиях, выпить сливочного пива на фудкортах, согреться и посмотреть фильмы легендарной колдовской саги в кафе Три Метлы, найти платформу 9 ¾, погадать на магической сфере и найти множество тематических развлечений как для взрослых, так и для малышей.

Едва ли не главная локация городка — огромная ледовая арена на 800 квадратных метров, которая вечером превратится в эпицентр праздничного действа вместе с шоу Секрет ЗУВУ. Это новая постановка, которая создавалась Osocor Winter Residence в сотрудничестве с AMAconcert и соединила в себе разные зрелищные искусства.

Более 30 лучших цирковых артистов и фигуристов со всей страны, уникальные декорации и файер-шоу на льду — все это можно будет увидеть во время зимней резиденции.

Показы шоу Секрет ЗУВУ стартуют 18 декабря в 19.00 и состоятся 25, 26, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 и 16 января. Для детей в 18.00 возле катка стартует тематический интерактивный квест, который станет стартом праздничного приключения.

А пока поклонники поттерианы ждут выхода третьей части фильма Фантастические звери, в сети появился трейлер. По сюжету, профессор Дамблдор восстанет против темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, желающего захватить власть над волшебным миром.

В новой части вселенной Гарри Поттера в свои роли вернутся Кэтрин Вотерстон, Эдди Редмейн, Калум Тернер, Дэн Фоглер и другие. Роль злобного волшебника вместо Джонни Деппа досталась Мадсу Миккельсену.