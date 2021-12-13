Студія Warner Bros. представила перший офіційний трейлер фільму Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора.

Тепер шанувальники кінострічки ще більше чекають на її вихід. Прем’єра картини в Україні відбудеться 14 квітня 2022 року.

У третій частині Фантастичних звірів професор Дамблдор постане проти темного чарівника Геллерта Грін-де-Вальда, який бажає захопити владу над чарівним світом.

Він звернеться за допомогою до своїх друзів і магозоолога Ньюта Саламандера, якого попросить очолити команду чарівників і вирушити в небезпечну пригоду. Також у трейлері показано, що один із членів команди магл – людина, позбавлена ​​магічних здібностей. Разом вони намагатимуться дати відсіч Грін-де-Вальду.

У новій частині всесвіту Гаррі Поттера до своїх ролей повернуться Кетрін Вотерстон, Едді Редмейн, Калум Тернер, Ден Фоглер та інші. Роль злісного чарівника замість Джонні Деппа дісталася Мадсу Міккельсену.

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року стало відомо, хто замінить Джонні Деппа у Фантастичних звірях. Данський актор Мадс Міккельсон дуже сподобався режисеру перших двох частин франшизи Девіду Йейтсу, тому вибір упав на нього.

Джонні Деппа, який грав роль чарівника у перших двох частинах, звільнили після програшу великого позову про наклеп у Великій Британії.

Тоді він судився з британською газетою The Sun, щоб відновити свою репутацію. Проте суддя ухвалив, що журналісти здебільшого сказали правду, коли назвали актора тим, хто б’є дружин.