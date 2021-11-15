Львівський гік-оркестр LUMOS Orchestra (Lviv Unique and Magical Orchestra of Soundtracks) повертає одне з найкращих своїх шоу: історію “хлопчика, що вижив” мовою музики. Концерт відбудеться 5 лютого о 19.00 на сцені Жовтневого Палацу в Києві.

Це не просто концерт симфонічної музики із саундтреками до улюбленої саги про Гаррі Поттера, а цілісна історія з сюжетом, відеорядом та інтерактивними елементами. Такі шоу спонукають забути про буденне маґлівське життя, накинути чаклунську мантію та поринути у святкові магічні пригоди.

LUMOS Orchestra — львівський оркестр, який спеціалізується на саундтреках до найрізноманітніших ігор, фільмів, мультфільмів і серіалів. Вже понад 10 років вони роблять шоу як в українських містах, так і закордоном. У їхньому творчому доробку — тематичні шоу за мотивами Гаррі Поттера, Володаря Перснів, Зоряних Воєн, Доктора Хто, мультфільмів студії Disney, та багатьох відеоігор. Це понад 700 саундтреків у творчому доробку, не рахуючи сценічні відео, кліпи та записи.

Оркестр неодноразово виступав на найбільшому попкультурному фестивалі Comic Con Ukraine, де розчулив своїм виступом не лише глядачів, а й зіркових гостей. Також колектив гастролював закордоном, виступаючи перед любителями книг, ігор, фільмів, коміксів, розробниками ігор та видатними акторами.

Допоможе створити сюжет і відчуття неповторного музичного дійства галицький камерний хор Євшан. Це молодіжний хор із винятковою гастрольною біографією. Вони гастролювали у США, Канаді, Європі, брали участь у багатьох міжнародних фестивалях і конкурсах та першими давали сценічне життя пісням як українських, так і закордонних композиторів.

Магічний світ Джоан Роулінг злетить із книжних сторінок та оживе посеред Жовтневого палацу 5 лютого. Квитки вже є у продажу – ціни стартують від 440 грн.