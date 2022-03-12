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5 тонн їжі щодня: в Ужгороді створили гастрономічний батальйон Дельфін

12 Березня 2022, 16:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
5 тонн їжі щодня: в Ужгороді створили гастрономічний батальйон Дельфін
Джерело: Pexels

Ужгородські ресторатори створили гастрономічний батальйон Дельфін – заклад, який довгий час був на паузі. Наразі щодня до нього приходять 5-7 тис. людей.

У Дельфіні готують 3-5 тонн безкоштовних сніданків, обідів, вечер. Заклад працює з 25 лютого та приймає відвідувачів із 9.00 до 21.00.

Волонтери займаються доставкою на вокзал, кордони, загалом по Ужгороду, а ще передають у притулок для тварин. Загалом вони працюють для 20 тис. тих, хто потребує. Це щонайменше 200 тис. грн щодня.

Основний формат – їдальня, в якій годують вимушено переселених осіб.. Проте тут також є ігровий простір для дітей, інколи грають музиканти, можна одержати різного роду інформацію, контакти, підтримку (медичну, психологічну, щодо дозвілля для дітей тощо).

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Здебільшого людям пропонують борщ, бограч, уху, солянку. Другі страви: рис, гречка, паста, перловка, гуляш, підлива, курячі гомілки. І неодмінно — салат.

– Чесно скажу: в нас дуже смачно, оскільки працюють найкращі кухарі Закарпаття, і Києва, і Сум, і Харкова. Такі шеф-кухарі, на яких я як працівник ресторанної сфери дивилася в Instagram й казала, наприклад – Вау, який крутий чувак, я його обожнюю. А тепер він стоїть у нас на кухні. У нас працює Яна, переможниця МастерШеф. Є бармен, який придумав Easy Foam у коктейльній індустрії. І тепер він стоїть у нас за баром. І вони — звичайні люди, які хочуть допомогти, – розповіла ретораторка Марія Туриніна.

На сніданок: каші, омлет, варене яйце, сосиски. З обіду починаються супи і другі страви. Із солодкого — печиво. Для дітей привозять пюре, суміші. Є корм і для котів, собак, адже часто люди приходять зі своїми улюбленцями.

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Джерело
Сайт Вікна
Теги
Війна в Україні , Ужгород
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