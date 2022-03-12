У Києві запустили сайт, який дозволяє залишити заявку на проведення Wi-Fi в укриттях.

У наш час люди змушені сидіти в укриттях, оскільки Росія на території України веде повномасштабну війну. Сидіти в бомбосховищах не просто – ти ніби відрізаний від світу, не ловить мережа, інтернет через що немає можливості дізнаватися актуальні новини.

Нині є можливість встановлення інтернету в укриттях. Для цього необхідно подати заявку за цим посиланням.

– Якщо в укритті, де ви тимчасово перебуваєте немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку, ми зв’яжемося з вами та повідомимо про виїзд монтажника. Повідомте оточуючих, що ви плануєте подати заявку на встановлення Wi-Fi та задля безпеки зустріньте монтажника інтернет-провайдера, – йдеться в заяві.

Проєкт реалізовується Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій КМДА спільно з інтернет-провайдерами.

Раніше ми писали, що взяти з собою під час евакуації. Бо у воєнний час кожен громадянин має про це знати. Більше того, у кожного українця має бути тривожна валізка.