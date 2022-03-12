Ужгородские рестораторы создали гастрономический батальон Дельфин — заведение, которое долгое время находилось на паузе. Сейчас ежедневно в него приходят 5-7 тыс. человек.

В Дельфине готовят 3-5 тонн бесплатных завтраков, обедов, ужинов. Заведение работает с 25 февраля и принимает посетителей с 9.00 до 21.00.

Волонтеры занимаются доставкой на вокзал, границы, в целом по Ужгороду, а еще передают в приют для животных. В общей сложности они работают для нуждающихся 20 тыс. людей. Это не менее 200 тыс. грн в день.

Основной формат — столовая, в которой кормят беженцев. Однако здесь также есть игровое пространство для детей, иногда играют музыканты, можно получить разного рода информацию, контакты, поддержку (медицинскую, психологическую, по досугу для детей и т.д.).

В основном людям предлагают борщ, бограч, уху, солянку. Вторые блюда: рис, гречка, паста, перловка, гуляш, подлива, куриные голени. И непременно – салат.

– Честно скажу: у нас очень вкусно, поскольку работают лучшие повара Закарпатья, и Киева, и Сум, и Харькова. Такие шеф-повара, на которых я как работник ресторанной сферы смотрела в Instagram и говорила, например — Вау, какой крутой чувак, я его обожаю. А теперь он стоит у нас на кухне. У нас работает Яна, победительница МастерШефа. Есть бармен, придумавший Easy Foam в коктейльной индустрии. И сейчас он стоит у нас за баром. И они — обычные люди, которые хотят помочь, — рассказала реторатор Мария Туринина.

На завтрак: каши, омлет, вареное яйцо, сосиски. С обеда начинаются супы и другие блюда. Из сладкого – печенье. Для детей привозят пюре, смеси. Есть корм и для кошек, собак, поскольку часто люди приходят со своими любимцами.