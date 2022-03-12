В умовах війни не всі мають можливість повноцінно готувати їжу.

Шеф та експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов розповів, які крупи можна вживати без варіння. Це допоможе вам бути ситими і заощадити час на приготування.

Гречка

Гречку не обов’язково варити – крупу можна просто заливати водою. Причому не окропом, а чистою водою кімнатної температури в пропорції 1:2.

У воді вона має настоятися приблизно 5 годин, а краще 8-10. Після цього її можна їсти.

Секрет у тому, що коричнева гречка вже готова – на упаковці вказано, що вона обсмажена та висушена. Тому простої води буде достатньо, щоб гречка набухла.

Ячна крупа

Кашу з подробленого ячменю теж традиційно варять. Однак ячку можна заливати окропом у пропорції 1:2 і дати настоятися щонайменше 2 години.

Час приготування залежатиме від розміру подробленого ячменю.

Кускус

Аби вживати кускус без варіння, достатньо залити його окропом і накрити тарілкою на 15 хвилин.

Однак врахуйте, що води має бути трохи більше, ніж самої крупи.

Перловка

Перлову крупу також можна заливати водою, причому не обов’язково дуже гарячою.

Залийте перловку з розрахунку 1:3 і дайте настоятися 24 години.

Геркулес

Навіть якщо на упаковці вказано, що геркулес потребує варіння, є альтернативний спосіб приготування.

Залийте геркулес окропом і почекайте 15-20 хвилин.